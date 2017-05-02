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Жители Екатеринбурга установили мемориал в память о погибших в одесском Доме профсоюзов

Общество
2 мая, 15:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

Он состоит из 10 кубов с портретами погибших одесситов

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© Максим БУТУСОВ/Е1.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга во вторник на площади Труда в центре города установили мемориал в память о погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Мемориал состоит из 10 кубов с портретами погибших одесситов, в каждом кубе расположен флаг Одессы.

На Куликовом поле в Одессе во вторник прошла акция памяти по погибшим ровно три года назад в Доме профсоюзов. Цветы, лампадки, фотографии погибших, игрушки к месту гибели людей одесситы несли с самого утра. Вместе с сотнями горожан скорбят приехавшие на акцию представители Израиля, Германии, Швеции, Испании и других стран.

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"Мы решили провести акцию-реквием по погибшим в одесском Доме профсоюзов в Екатеринбурге, так как в городе оказалось много неравнодушных граждан к трагедии, произошедшей три года назад. С утра мы установили мемориал из 10 кубов с 40 портретами погибших одесситов. Конечно, это далеко не все, кто погиб", - сказала организатор акции жительница Екатеринбурга Екатерина Сапрыкина.

По ее словам, екатеринбуржцы с утра несут цветы к мемориалу, зажигают свечи. "Мы рассказываем им о трагедии, равнодушных нет. В 19:00 местного времени (17:00) мск мы запустим в уральское небо белые шары - символ невинно загубленных душ в одесском Доме профсоюзов", - добавила Сапрыкина.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. Тогда погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

Власти провели расследование этих событий и признали зачинщиками столкновений и беспорядков 22 человек. Половина из них была арестована, причем все они являются исключительно сторонниками "антимайдана". В их числе находились россияне Евгений Мефедов и Максим Сакауов.

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