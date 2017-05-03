Акцию "Бессмертный полк" планируется провести в этом году в пяти городах Германии

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БЕРЛИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Общественная акция "Бессмертный полк" пройдет, как ожидается, на 9 мая в пяти германских городах, включая Берлин. Об этом сообщила ТАСС координатор движения в столице ФРГ Яна Заугарова.
"Планируется, что в этом году акция пройдет в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Аугсбурге. В Берлине мы, как и в прошлом году, соберемся за Бранденбургскими воротами и двинемся по улице 17 июня в сторону Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене", - отметила она.
По окончании шествия участники "Бессмертного полка" возложат цветы к памятнику, будет объявлена минута молчания. Как сообщила Заугарова, начало движения колонны запланировано на 12:00 (13:00 мск).
Координатор движения отметила, что ожидается примерно столько же участников, как и в прошлом году, учитывая, что 9 мая выпадает в Германии на рабочий день. В 2016 году в акции приняли участие около 750 человек. "Бессмертный полк" пройдет по улицам Берлина в третий раз. Впервые акция состоялась в германской столице в 2015 году в парке Трептов, тогда в ней принимали участие около 500 человек.
"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.
Памятник в Тиргартене - один из первых на немецкой земле, воздвигнутых в честь советских солдат. Скульптурная композиция была открыта в ноябре 1945 года на месте братской могилы, где покоится прах воинов, павших при штурме Берлина. Она была воздвигнута по проекту Льва Кербеля, разработанному совместно со скульптором Владимиром Цигалем и архитектором Николаем Сергиевским. Комплекс представляет собой вогнутый ряд колонн с крупной центральной колонной, на которой стоит бронзовая 8-метровая статуя советского воина, по обе стороны размещаются два танка Т-34 и два артиллерийских орудия.