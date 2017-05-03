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Задержанный в Польше байкер из РФ фигурировал в списке "нежелательных лиц"

Общество
3 мая, 13:56 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

В настоящее время ведется разбирательство, по итогам которого задержанный член клуба "Ночные волки" должен будет покинуть территорию Польши

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ВАРШАВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Задержанный польскими пограничниками член клуба "Ночные волки", который участвовал в мотопробеге "Дороги Победы - на Берлин", фигурировал в списке лиц, нахождение которых на территории Польши нежелательно. Об этом корреспонденту ТАСС заявила пресс-секретарь Шленского отделения погранохраны республики, которое ведет это дело, Катажина Валчак.

"После проверки данных этого человека выяснилось, что он фигурирует в списке нежелательных на территории Польши лиц. Именно поэтому он был задержан", - сказала она. Отвечая на вопрос о том, что у мотоциклиста была действительная многократная четырехлетняя французская виза, Валчак пояснила, что "по этой визе он может пребывать во Франции, но не может находиться на территории Польши".

Ранее Валчак информировала, что пребывание россиянина на польской территории "нежелательно из соображений безопасности". По ее словам, в настоящее время ведется разбирательство, по итогам которого "задержанный иностранец должен будет покинуть территорию Польши". Как отметила Валчак, вероятнее всего, в четверг он будет конвоирован до границы с Россией.

Задержанный в Польше байкер Николай Логинов - член клуба "Ночные волки" из Москвы. Как сообщил он сам по телефону сотрудникам Генконсульства России в Кракове, он въехал в Польшу через КПП в Браневе на своем мотоцикле по четырехлетней французской шенгенской визе, которую теперь собираются аннулировать.

По информации лидера польского отделения "Ночных волков" Дариуша Качмарчика, сейчас их коллега находится в городе Руда Шленска. Участники пробега считают это задержание безосновательным и надеются, что ситуация прояснится. "Колонна, тем временем, едет дальше, так как мы не можем прервать пробег", - сказал Качмарчик. В настоящее время "Ночные волки" уже пересекли границу со Словакией.

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