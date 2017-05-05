Движение ограничат в Москве 9 мая в связи с проведением акции "Бессмертный полк"

Шарапова сыграет с Лучич-Барони на турнире в Мадриде после снятия РадваньскойСпорт 5 мая, 15:07
Возможное ограничение чартеров в Турцию будет касаться только рейсов из Москвы в АнтальюЭкономика и бизнес 5 мая, 14:46
Главный тренер "Зенита" Луческу опроверг информацию об интересе к нему "Галатасарая"Спорт 5 мая, 14:40
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФООбщество 5 мая, 14:33
Тренер сборной Латвии Хартли определится с клубом после окончания ЧМ по хоккеюСпорт 5 мая, 14:32
Движение транспорта ограничат около аэропорта Шереметьево с 10 мая по 31 июляОбщество 5 мая, 14:23
Более 115 тыс. литров пива и 70 тыс. сосисок будет продано в Кельне во время ЧМ по хоккеюСпорт 5 мая, 14:18
Александр Медведев: Шипачев существенно проиграл в деньгах при переходе в клуб НХЛ "Вегас"Спорт 5 мая, 14:17
Банк "Югра" начал консультацию с ЦБ РФ по итогам техсбояНовости партнеров 5 мая, 14:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Ряд улиц закроют для проезда транспорта 9 мая, с 12:00 до 19:00, в связи с проведением акции "Бессмертный полк". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Девятого мая, с 12:00 до 19:00, полностью перекроют Ленинградский проспект (от станции метро "Динамо"), улицы 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Театральный проезд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост", - говорится в сообщении.
Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая 2017 года уже в шестой раз. Миллионы людей по всему миру вновь объединятся в память о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, тогда в колонне полка прошли более 6 тыс. человек. В 2016 году в шествиях приняли участие уже около 12 млн человек из 50 стран. Только в Москве с портретами участников войны прошли более 500 тыс. человек. Среди них был и Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией своего отца-фронтовика.