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Движение ограничат в Москве 9 мая в связи с проведением акции "Бессмертный полк"

Общество
5 мая, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

С 12:00 до 19:00 перекроют Ленинградский проспект, улицы 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Театральный проезд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, а также Большой Москворецкий мост

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© Сергей Петров/TACC

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Ряд улиц закроют для проезда транспорта 9 мая, с 12:00 до 19:00, в связи с проведением акции "Бессмертный полк". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Девятого мая, с 12:00 до 19:00, полностью перекроют Ленинградский проспект (от станции метро "Динамо"), улицы 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Театральный проезд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост", - говорится в сообщении.

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Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая 2017 года уже в шестой раз. Миллионы людей по всему миру вновь объединятся в память о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, тогда в колонне полка прошли более 6 тыс. человек. В 2016 году в шествиях приняли участие уже около 12 млн человек из 50 стран. Только в Москве с портретами участников войны прошли более 500 тыс. человек. Среди них был и Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией своего отца-фронтовика.

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