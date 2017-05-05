Единороссы заявили о недопустимости принуждения к участию в акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил о недопустимости привлечения к участию в акции "Бессмертный полк" "по разнорядке".

Ранее в СМИ появлялась информация о случаях принудительного привлечения к акции в ряде регионов страны, в частности в Твери, в Казани, в Оренбурге, в Тверской области и в Коми.

"По всей стране 9 мая миллионы людей будут участвовать в акции "Бессмертный полк", но из регионов приходят новости, от которых берет оторопь. Новости о том, что бюджетников, школьников и студентов и даже воспитанников детских садов заставляют участвовать в этой акции", - написал Ревенко на своей странице в Facebook.

"Хочу обратиться к тем, кто спускает такие разнарядки в коллективы. "Бессмертный полк" собрать по разнарядке невозможно, а те, кто это пытается делать, откровенно, не ведают, что творят. Это народная акция, не надо входить в административный раж", - добавил он. Ревенко напомнил, что инициатива проведения "Бессмертного полка" исходила снизу. "Принуждение к участию - это верх циничного отношения к нашим предкам, своей кровью завоевавшим нам свободу и жизнь", - подчеркнул парламентарий.

Шествие "Бессмертный полк" впервые прошло в Томске в 2007 году. В рамках этой акции участники несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествие проводится в День Победы в России и в других странах. В сентябре 2015 года было зарегистрировано общественное движение "Бессмертный полк России".

В 2016 году в акции приняли участие порядка 16 млн жителей России, а также потомки фронтовиков более чем в 50 странах мира. Число участников шествия в Москве превысило 500 тыс. человек. Среди тех, кто нес портреты участников войны, был и президент России Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией отца.