Власти Чечни готовы к взаимодействию в проверке сообщений о секс-меньшинствах

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало.

"Руководство и правоохранительные органы Чеченской республики готовы тесно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте Татьяной Москальковой, Генеральной прокуратурой, МВД и другими правоохранительными органами в проверке сообщений СМИ о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации", - подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа". Кадыров указал, что "чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией: народ тысячелетиями жил по другим правилам, которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми". "У нас среди чеченцев их (представителей сексменьшинств) никогда не было. Если только речь не идет о тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе", - отметил он.

Кадыров добавил, что "уполномоченный по правам человека в Чечне, правозащитники с огромным опытом работы, общественные организации, руководители правоохранительных органов просили сообщить о фактах притеснения, применения насилия, если таковые были, но заявлений на этот счет до сих пор не поступало". Он считает несостоятельными разговоры о том, что люди опасаются обращаться в правоохранительные органы. "Это не так, никто никого не запугивал, и это невозможно", - сказал Кадыров.

В Чечне главенствует закон

По мнению главы Чечни, "если эту тему на Западе раздувают в течение продолжительного времени, если ей уделяется больше внимания, чем кровавым конфликтам, войнам, эпидемиям, массовой смертности от голода в Африке, насилию над людьми и детьми, то это очень нужно каким-то влиятельным силам мирового масштаба". "Поэтому мы имеем твердое намерение тесно сотрудничать с Татьяной Москальковой и правоохранительными органами страны. Мы заинтересованы в том, чтобы услышали истину. В Чечне главенствует закон, любой, кто его нарушает, будет призван к ответственности, в этом не должно быть никаких сомнений", - заявил он.

Кадыров утверждает, что "в Чечне заинтересованы довести до западных политиков, озвучивающих данную тему, включая федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что все их заявления на данную тему беспочвенны и связаны с тем, что эти политики не владеют объективной информацией". "У нас создается впечатление, что целый ряд политиков на Западе изначально не допускает наличия иного мнения и иных выводов по этому вопросу. Если же их действительно беспокоит данный вопрос, ответственно говорю, никаких преследований нет, - подчеркнул он. - Если же Запад от нас в ультимативной форме требует принять их правила, чтобы мужчины женились на мужчинах, женщины выходили замуж за женщин, усыновляли детей, учили их этому же, то это для нашего народа неприемлемо".

Глава Чечни убежден, что на Западе хорошо информированы о том, что данные о преследованиях - неправда, "но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле". Он напомнил, что ранее Запад "предоставлял статус беженца и вид на жительство только тем, кто заявлял, что воевал против федеральных сил, местных властей, состоял в незаконных вооруженных формированиях". "Для них были открыты все границы, - сказал Кадыров. - Ни для кого не является секретом, что многие тысячи человек оказались на Западе, говоря, что они чеченцы, хотя таковыми не являлись, теперь же повторяется та же картина, опять строятся планы приема "чеченцев", которые даже не знают, где Чечня находится", - отметил он.