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В Москве в связи с усилением ветра объявлено штормовое предупреждение

Общество
6 мая, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение в связи с усилением ветра.

"С 12:00 до 21:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - сообщили в столичном Метеобюро, добавив, что автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

Ранее Гидрометцентр распространил предупреждение об ухудшении погоды в Центральной России 8-9 мая. В Москве и области в эти дни ожидаются сильный дождь и ветер. За два дня может выпасть до 35 мм осадков, что составляет почти 70% месячной нормы, которая для мая равна 51 мм. Вероятность осадков - 90%.

Особенно дождливым будет понедельник - ожидается до 29 мм осадков. 9 мая спецавиация будет обеспечивать хорошую погоду для проведения военного парада.

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