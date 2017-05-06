Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организаторы "Бессмертного полка" в Бресте уверены в рекордном числе участников акции

Общество
6 мая, 14:10 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

По предварительным прогнозам, участие в шествии могут принять от 7 до 8 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 6 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Патриотическая акция "Бессмертный полк" в Бресте соберет, как ожидается, около 7-8 тыс. человек. Она станет самой массовой из проводимых с 2014 года таких мероприятий в городе над Бугом. Об этом сообщили в военно-историческом клубе "Гарнизон", который является одним из организаторов акции.

"По предварительным прогнозам, участие в шествии могут принять от 7 до 8 тысяч человек. В 2016 в колонне "Бессмертного полка" прошли около 5 тысяч потомков фронтовиков", - рассказали в клубе.

Смотрите также

Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве

Наряду с брестчанами, в колонне с портретами пройдут и представители ряда городов России, а также Украины и впервые Польши. В акции примут участие ветераны, молодежь, военнослужащие Брестского гарнизона, горожане. В сопровождении оркестра они проследуют в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Там под флагами и транспарантами состоятся церемония возложения цветов к Вечному огню и венков к плитам мемориала, митинг-памяти, театрализованный праздничный концерт. В нем примут участие творческие коллективы, духовой оркестр Бреста и гости из России - кадеты Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина.

В этом году шествие в Бресте пройдет в рамках Международного патриотического форума "Бессмертный полк", который организуют в Брестской крепости 8-9 мая. Впервые в равелине №2 Кобринского укрепления цитадели для участников акции будет развернут палаточный лагерь. На его территории организаторы обещают создать особую "теплую, душевную братскую обстановку единомышленников, которые с фронтовыми песнями у костра будут рассказывать о своих родственниках, на долю которых выпали трудные испытания в период военного лихолетья".

Брест первым среди белорусских городов, который присоединился к акции "Бессмертный полк". В нынешнем году она также пройдет и в других городах республики - Витебске, Гродно. В Минске акция состоится под названием "Белоруссия помнит".

Смотрите также

Где в Москве посмотреть салют 9 мая

Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве

Георгиевская лента: от высокой награды к символу Победы

Парад Победы — 2017

Ветераны мира

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
6
Строители Крымского моста помогли поднять со дна истребитель времен Великой Отечественной
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более тысячи человек участвуют в согласованной акции оппозиции в Москве
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
Путин и Медведев поздравили Владимира Этуша с 95-летием
4
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
5
Строители Крымского моста помогли поднять со дна истребитель времен Великой Отечественной
6
Акция "Бессмертный полк" впервые проходит в Японии
7
WP: Флинна предупреждали об опасности контактов с российским послом в США
Темы дня
Загрузка...
Реклама