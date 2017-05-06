Организаторы "Бессмертного полка" в Бресте уверены в рекордном числе участников акции

МИНСК, 6 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Патриотическая акция "Бессмертный полк" в Бресте соберет, как ожидается, около 7-8 тыс. человек. Она станет самой массовой из проводимых с 2014 года таких мероприятий в городе над Бугом. Об этом сообщили в военно-историческом клубе "Гарнизон", который является одним из организаторов акции.

"По предварительным прогнозам, участие в шествии могут принять от 7 до 8 тысяч человек. В 2016 в колонне "Бессмертного полка" прошли около 5 тысяч потомков фронтовиков", - рассказали в клубе.

Наряду с брестчанами, в колонне с портретами пройдут и представители ряда городов России, а также Украины и впервые Польши. В акции примут участие ветераны, молодежь, военнослужащие Брестского гарнизона, горожане. В сопровождении оркестра они проследуют в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Там под флагами и транспарантами состоятся церемония возложения цветов к Вечному огню и венков к плитам мемориала, митинг-памяти, театрализованный праздничный концерт. В нем примут участие творческие коллективы, духовой оркестр Бреста и гости из России - кадеты Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина.

В этом году шествие в Бресте пройдет в рамках Международного патриотического форума "Бессмертный полк", который организуют в Брестской крепости 8-9 мая. Впервые в равелине №2 Кобринского укрепления цитадели для участников акции будет развернут палаточный лагерь. На его территории организаторы обещают создать особую "теплую, душевную братскую обстановку единомышленников, которые с фронтовыми песнями у костра будут рассказывать о своих родственниках, на долю которых выпали трудные испытания в период военного лихолетья".

Брест первым среди белорусских городов, который присоединился к акции "Бессмертный полк". В нынешнем году она также пройдет и в других городах республики - Витебске, Гродно. В Минске акция состоится под названием "Белоруссия помнит".