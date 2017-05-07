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Генеральная репетиция парада Победы в Москве. Видеотрансляция

Общество
7 мая, 9:01 UTC+3

В связи с проведением репетиции в центре столицы перекрыто движение на более чем 35 улицах

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Материал из 1 страницы

Трансляция Ruptly

В Москве началась генеральная репетиция парада Победы. По Красной площади проходит военная техника и представители различных видов войск. Также еще один тренировочный полет проведет и группа парадного строя авиации

Парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая в 10:00 мск. В нем примут участие 17 вертолетов, 55 самолетов, а также впервые по брусчатке пройдет колонна военной полиции Вооруженных сил РФ.

В связи с проведением репетиции в центре Москвы перекрыто движение на более чем 35 улицах, в том числе на Тверской, Новом Арбате и Большой Садовой.

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