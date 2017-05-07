В Торонто в преддверии Дня Победы пройдут парад ветеранов и акция "Бессмертный полк"

ОТТАВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Парад ветеранов Великой Отечественной войны и акция "Бессмертный полк" пройдут 7 мая в канадском Торонто. Как сообщили корреспонденту ТАСС их организаторы, в шествиях в так называемом русском районе города могут принять участие до 3 тыс. человек.

"Бессмертный полк" в Северном Йорке

Шествие "Бессмертного полка" начнется в 10:00 по местному времени (17:00 мск) в северной части Торонто, в районе Северный Йорк, где в основном живут выходцы из России и других стран бывшего СССР.

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Его проводит организация соотечественников "Русский конгресс Канады".

"Мы ожидаем, что к нам придут 3 тыс. человек, но погода может внести свои коррективы - синоптики прогнозируют проливной дождь", - сказала корреспонденту ТАСС глава отдела по связям с общественностью организации Ирина Бронникова. По ее словам, участники шествия будут нести огромный баннер с изображением Ордена Победы.

"После прохода по улицам Северного Йорка мы свернем в парк Эрла Бейлса, где подключимся к параду ветеранов, после которого здесь запланирована праздничная программа", - сказал она. Бронникова сообщила, что в парке будет установлен большой шатер, а рядом с ним - сцена, с которой местные музыкальные коллективы будут исполнять песни военных лет. По ее словам, праздник посетят представители мэрии, а также генеральный консул России в Торонто Кирилл Михайлов.

Парад ветеранов

Торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в крупнейшем мегаполисе Канады, начнется сразу после завершения прохода колонн "Бессмертного полка" в парке Эрла Бейлса.

"На сегодняшний день в нашей ассоциации осталось 64 участника боевых действий, примерно треть из них может встать в строй. Также в шествии должны принять участие представители трудового фронта, узники концлагерей и дети, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне, защищая родину", - сообщил Вячеслав Волков, президент Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из Советского Союза, которая зарегистрирована в Торонто.

По его словам, как ожидается, в параде примут участие до 80 человек в возраст от 90 до 100 лет. "Часть из них сможет пройти по маршруту - его длина около 500 метров - самостоятельно, но половина ветеранов поедет на специальных колясках, так как уже не в состоянии проделать такой путь", - отметил глава Ассоциации.

Волков напомнил о том, что впервые парад ветеранов прошел в Торонто в 2015 году. "В этот раз мы проведем его не только под копиями Знамени Победы, у нас будут и штандарты фронтов, чего не было в прошлые годы", - сказал он. Перед его началом ветераны возложат цветы и венки к мемориалу жертв Холокоста, который установлен в парке.

История "Бессмертного полка"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. С 2015 года акция официально стала общероссийской. В тот же год она впервые прошла в Канаде.