Актеры московских театров примут участие в акции "Бессмертный полк"

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Представители творческих профессий присоединятся к акции "Бессмертный полк". В Москве с портретами ветеранов в числе горожан пройдут больше десятка актеров Театра Сатиры, Ленкома, Школы современной пьесы, Театра имени Моссовета, рассказали ТАСС участники акции.
Актер Театра имени Моссовета Дмитрий Щербина понесет сразу несколько портретов погибших на войне родственников. "Для меня это много значит. А именно, что память о наших погибших дедах жива. Никаких особенных историй, с ними связанных, у меня не сохранилось, тем не менее я все равно пытаюсь рассказывать о них своим детям. Пока они не очень понимают, но, когда вырастут, надеюсь, поймут", - сказал Щербина.
Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов рассказал ТАСС, что его деда от ранения спас случай. "Мой дед всю войну прошел связистом, а это профессия опасная, сами понимаете, как разведчик: везде первым проходит. Было жарко, он хотел снять каску, но замок заклинило - и вот эта каска спасла его от осколка, так что он был только контужен, но не ранен", - сказал Грымов. "Я считаю абсолютно естественным, что люди берегут историю своей семьи. Портрет деда висит у моих родителей в квартире на стене, то есть даже не в альбоме", - добавил он.
Вадим Колганов, актер театра "Школа современной пьесы", уже не в первый раз понесет портрет дедушки Ильи Ивановича Колганова, который воевал с японцами на восточном фронте и был ранен.
"Он тогда еле выжил - бабушка выходила, - вспоминает актер. - Она буквально в одной шали его из госпиталя забирала и дома откармливала. У деда награды есть, он был лесником, а во время войны вместо него работала бабушка. Тяжелая ситуация была в стране".
Колганов отмечает, что ему нравится "всеобщее ощущение праздника, нравится, что люди по собственному желанию выходят с портретами и несут их в руках". "Это самое малое, что мы можем сделать для наших предков - не забывать. После 90-х был риск утратить эту память, но сейчас страна вступила в период совершеннолетия и делает самостоятельные, осознанные шаги. Если мы сохраним память о жестокости войны, это не только позволит избежать дальнейших конфликтов, но и сделает страну единой, а значит, сильной и непобедимой", - заключил актер.
История акции "Бессмертный полк" началась в 2007 году в Тюмени. Тогда эта акция получила название "Парад победителей".
"Бессмертным полком" она стала называться с момента проведения марша 2012 года в Томске, и уже в 2013 году распространилась на 120 городов. В 2014 году на улицы с портретами фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.
За время существования "Бессмертный полк" стал самой масштабной общественной акцией. В прошлом году, по данным организаторов, в ней приняли участие более 12 млн человек.
В 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" прошагает по улицам многих городов России и зарубежья: участниками акции в этом году станут такие страны, как Израиль, США, Индия, Китай и даже Австралия. С портретами воевавших родственников там выйдут как русские эмигранты, так и местные жители, чьи предки сражались на войне или были спасены советскими солдатами.