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Актеры московских театров примут участие в акции "Бессмертный полк"

Общество
9 мая, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

C портретами ветеранов в числе горожан пройдут больше десятка актеров Театра Сатиры, Ленкома, Школы современной пьесы и Театра имени Моссовета

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Представители творческих профессий присоединятся к акции "Бессмертный полк". В Москве с портретами ветеранов в числе горожан пройдут больше десятка актеров Театра Сатиры, Ленкома, Школы современной пьесы, Театра имени Моссовета, рассказали ТАСС участники акции.

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Актер Театра имени Моссовета Дмитрий Щербина понесет сразу несколько портретов погибших на войне родственников. "Для меня это много значит. А именно, что память о наших погибших дедах жива. Никаких особенных историй, с ними связанных, у меня не сохранилось, тем не менее я все равно пытаюсь рассказывать о них своим детям. Пока они не очень понимают, но, когда вырастут, надеюсь, поймут", - сказал Щербина.

Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов рассказал ТАСС, что его деда от ранения спас случай. "Мой дед всю войну прошел связистом, а это профессия опасная, сами понимаете, как разведчик: везде первым проходит. Было жарко, он хотел снять каску, но замок заклинило - и вот эта каска спасла его от осколка, так что он был только контужен, но не ранен", - сказал Грымов. "Я считаю абсолютно естественным, что люди берегут историю своей семьи. Портрет деда висит у моих родителей в квартире на стене, то есть даже не в альбоме", - добавил он.

Сохранить память

Вадим Колганов, актер театра "Школа современной пьесы", уже не в первый раз понесет портрет дедушки Ильи Ивановича Колганова, который воевал с японцами на восточном фронте и был ранен.

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"Он тогда еле выжил - бабушка выходила, - вспоминает актер. - Она буквально в одной шали его из госпиталя забирала и дома откармливала. У деда награды есть, он был лесником, а во время войны вместо него работала бабушка. Тяжелая ситуация была в стране".

Колганов отмечает, что ему нравится "всеобщее ощущение праздника, нравится, что люди по собственному желанию выходят с портретами и несут их в руках". "Это самое малое, что мы можем сделать для наших предков - не забывать. После 90-х был риск утратить эту память, но сейчас страна вступила в период совершеннолетия и делает самостоятельные, осознанные шаги. Если мы сохраним память о жестокости войны, это не только позволит избежать дальнейших конфликтов, но и сделает страну единой, а значит, сильной и непобедимой", - заключил актер.

Об акции

История акции "Бессмертный полк" началась в 2007 году в Тюмени. Тогда эта акция получила название "Парад победителей".

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"Бессмертным полком" она стала называться с момента проведения марша 2012 года в Томске, и уже в 2013 году распространилась на 120 городов. В 2014 году на улицы с портретами фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

За время существования "Бессмертный полк" стал самой масштабной общественной акцией. В прошлом году, по данным организаторов, в ней приняли участие более 12 млн человек.

В 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" прошагает по улицам многих городов России и зарубежья: участниками акции в этом году станут такие страны, как Израиль, США, Индия, Китай и даже Австралия. С портретами воевавших родственников там выйдут как русские эмигранты, так и местные жители, чьи предки сражались на войне или были спасены советскими солдатами.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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