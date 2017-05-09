Маршрут шествия "Бессмертного полка" в Астане увеличили в два раза

АСТАНА, 9 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Протяженность шествия "Бессмертный полк Астаны - марш мира", которое пройдет в столице Казахстана в честь Дня Победы, увеличили в два раза по просьбам участников. Об этом ТАСС сообщила координатор акции "Бессмертный полк" в Астане Аида Баймакова.

"Шествие стартует у монумента "Казак ели" ("Казахский народ") и завершится у монумента "Отан Коргаушылар" ("Защитники Отечества"). Маршрут в этом году удлинен почти в два раза. Расстояние довольно-таки серьезное, но участники акции прошлых лет просили увеличить дистанцию. Мы пошли им навстречу, и акимат (администрация) Астаны это предложение поддержал", - рассказала Баймакова.

По ее словам, общая протяженность марша составит около 3,6 км. "В прошлом году маршрут составил порядка 1,5-1,8 км. Эмоционально многим людям этого не хватило - они только настроились, как шествие уже завершилось. В этом году 3,5-3,6 км будет дистанция", - пояснила координатор акции.

Колонна шествия в сопровождении военной техники пройдет по проспекту Тауельсыздык (Независимости). Участие в марше не требует регистрации и проводится на добровольной основе. Участники акции должны заранее изготовить транспаранты с фотографией ветерана Великой Отечественной войны или плакат с его именем и фамилией.

"Регистрации на мероприятие как таковой нет. Люди могут присоединиться к шествию день в день, поэтому точное количество участников мы предположить не можем. Но учитывая опыт прошлого года, когда пришло около 7 тыс. человек, мы надеемся, что в этом году придет около 15 тыс.", - рассказала Баймакова.

Акция "Бессмертный полк" в современном виде была впервые проведена в 2011 году в Томске. Главная задача движения - сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через Великую Отечественную войну. Координационный совет "Бессмертного полка" в Астане образован в 2014 году и состоит из граждан, которые на волонтерских основах занимаются организацией шествия. В 2015 году в честь празднования 70-летия Победы более 1,5 тыс. человек пронесли портреты ветеранов в рамках акции в столице Казахстана. Но уже в прошлом году в шествии "Бессмертный полк" в Астане, по данным организаторов, приняли участие более 7 тыс. человек.