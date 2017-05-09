Маршрут шествия "Бессмертного полка" в Астане увеличили в два раза

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в День ПобедыОбщество 9 мая, 6:12
WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФЭкономика и бизнес 9 мая, 5:58
Евгений Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка СтэнлиСпорт 9 мая, 5:23
"Вашингтон" и "Питтсбург" определят полуфиналиста плей-офф НХЛ в седьмом матчеСпорт 9 мая, 5:21
Шойгу: День Победы остается символом патриотизма и духовного величия народа РоссииОбщество 9 мая, 5:20
Почти 20% избирателей проголосовали на выборах президента Южной КореиМеждународная панорама 9 мая, 5:20
Народный банк Китая ослабил курс юаня до минимального уровня за последний месяцЭкономика и бизнес 9 мая, 5:05
WP: США могут расширить свой контингент в АфганистанеМеждународная панорама 9 мая, 4:30
CNN: фирма зятя Трампа отрицает, что использовала его имя для привлечения инвестицийЭкономика и бизнес 9 мая, 3:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 9 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Протяженность шествия "Бессмертный полк Астаны - марш мира", которое пройдет в столице Казахстана в честь Дня Победы, увеличили в два раза по просьбам участников. Об этом ТАСС сообщила координатор акции "Бессмертный полк" в Астане Аида Баймакова.
"Шествие стартует у монумента "Казак ели" ("Казахский народ") и завершится у монумента "Отан Коргаушылар" ("Защитники Отечества"). Маршрут в этом году удлинен почти в два раза. Расстояние довольно-таки серьезное, но участники акции прошлых лет просили увеличить дистанцию. Мы пошли им навстречу, и акимат (администрация) Астаны это предложение поддержал", - рассказала Баймакова.
По ее словам, общая протяженность марша составит около 3,6 км. "В прошлом году маршрут составил порядка 1,5-1,8 км. Эмоционально многим людям этого не хватило - они только настроились, как шествие уже завершилось. В этом году 3,5-3,6 км будет дистанция", - пояснила координатор акции.
Колонна шествия в сопровождении военной техники пройдет по проспекту Тауельсыздык (Независимости). Участие в марше не требует регистрации и проводится на добровольной основе. Участники акции должны заранее изготовить транспаранты с фотографией ветерана Великой Отечественной войны или плакат с его именем и фамилией.
"Регистрации на мероприятие как таковой нет. Люди могут присоединиться к шествию день в день, поэтому точное количество участников мы предположить не можем. Но учитывая опыт прошлого года, когда пришло около 7 тыс. человек, мы надеемся, что в этом году придет около 15 тыс.", - рассказала Баймакова.
Акция "Бессмертный полк" в современном виде была впервые проведена в 2011 году в Томске. Главная задача движения - сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через Великую Отечественную войну. Координационный совет "Бессмертного полка" в Астане образован в 2014 году и состоит из граждан, которые на волонтерских основах занимаются организацией шествия. В 2015 году в честь празднования 70-летия Победы более 1,5 тыс. человек пронесли портреты ветеранов в рамках акции в столице Казахстана. Но уже в прошлом году в шествии "Бессмертный полк" в Астане, по данным организаторов, приняли участие более 7 тыс. человек.