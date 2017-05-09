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Шествие "Бессмертный полк" проходит в Астане в третий раз

Общество
9 мая, 10:43 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Шествие возглавили ветераны Великой Отечественной войны, который провезли по проспекту Тауельсыздык (Независимости) на спецмашинах

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АСТАНА, 9 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Шествие потомков участников Великой Отечественной войны "Бессмертный полк Астаны - марш мира", приуроченное к празднованию Дня Победы, стартовало в Астане. В этом году оно проходит в столице Казахстана в третий раз, общий маршрут шествия увеличен в два раза - с 1,8 до 3,6 км.

Участники мероприятия собрались у монумента "Казак ели" ("Казахский народ"), где прошла торжественная часть и концерт военных песен. Отсюда колонна в сопровождении военной техники начала движение по проспекту Тауельсыздык (Независимости). Шествие финиширует у монумента "Отан Коргаушылар" ("Защитники Отечества"), где прозвучит общее исполнение композиции "День Победы".

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Возглавили марш памяти ветераны Великой Отечественной войны, которых провезли по проспекту на спецмашинах. В колоннах также прошли потомки участников войны и тружеников тыла, узников концлагерей, пропавших на войне без вести, солдат союзных войск. На груди участников шествия - голубые казахстанские ленты Победы, появившиеся в республике в 2015 году. Вместе со взрослыми в шествии участвуют и дети, многие из которых одеты в форму военных лет.

"Акция "Бессмертный полк" трогает сердца людей и позволяет им ближе воспринять те потери, которые были во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Мы не ставим целью подчеркнуть только лишь героизм или только какие-то события, связанные с фактом Победы. Мы хотим также подчеркнуть, что были огромные потери во время ВОВ, что война затрагивает каждую семью, в каком бы уголке планеты она ни находилась. Это подтверждает то, что "Бессмертный полк" сейчас во многих странах проводится", - рассказала корр. ТАСС координатор акции в Астане Аида Баймакова.

Координационный совет "Бессмертного полка" в Астане образован в 2014 году и состоит из граждан-волонтеров. В 2015 году в честь празднования 70-летия Победы более 1,5 тыс. человек пронесли портреты ветеранов в рамках акции в столице Казахстана. Но уже в прошлом году в шествии "Бессмертный полк" в Астане, по данным организаторов, приняли участие более 7 тыс. человек.

Акция "Бессмертный полк" состоялась во вторник и в Алма-Ате. Участники шествия прошли от площади "Астана" до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Помимо фотографий участников Великой Отечественной войны, в шествии использовали 10 фотомозаик героев ВОВ 1941-1945 годов, собранных из 164 фотографий действующих военнослужащих.

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