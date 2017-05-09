В Киеве два человека задержаны за баннер с георгиевской лентой

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КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Два человека задержаны в украинской столице за попытку развернуть баннер, на котором была изображена георгиевская лента. Об этом сообщил во вторник начальник главного управления МВД в Киеве Андрей Крищенко.
"Полиция задержала двух человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевской лентой, они будут доставленный в райотдел, где будет дана правовая оценка их действиям, - сказал он. - Также у людей пожилого возраста было изъято несколько георгиевских лент, с ними проведена разъяснительная работа".
Представитель полиции отметил, что в целом ситуация спокойная. Однако около 9 утра радикалы кинули дымовую шашку в сотрудников правоохранительных органов.