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В Киеве два человека задержаны за баннер с георгиевской лентой

Общество
9 мая, 10:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, мая. /ТАСС

По словам начальника главного управления МВД в Киеве Андрея Крищенко, у пожилых людей было изъято несколько георгиевских лент

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КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Два человека задержаны в украинской столице за попытку развернуть баннер, на котором была изображена георгиевская лента. Об этом сообщил во вторник начальник главного управления МВД в Киеве Андрей Крищенко.

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"Полиция задержала двух человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевской лентой, они будут доставленный в райотдел, где будет дана правовая оценка их действиям, - сказал он. - Также у людей пожилого возраста было изъято несколько георгиевских лент, с ними проведена разъяснительная работа".

Представитель полиции отметил, что в целом ситуация спокойная. Однако около 9 утра радикалы кинули дымовую шашку в сотрудников правоохранительных органов.

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