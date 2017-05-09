Жители Китая признательны советским воинам за освобождение Маньчжурии

ПЕКИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Жители Китая "хранят в сердцах" память о помощи советских воинов при освобождении Маньчжурии, заявил во вторник ТАСС житель Пекина Ван Линь, который участвовал в акции "Бессмертный полк".

"До ухода на пенсию я работал в министерстве коммерции КНР. Мне часто приходилось проводить встречи с коллегами из России, изучать вашу историю. Сегодня я пришел, чтобы принять участие в акции. У меня нет своего транспаранта с фотопортретом родственника, но я взял один из тех, которые подготовили учащиеся из Санкт-Петербурга", - сказал он. "Я взял транспарант Николая Шимука, так как он воевал в Маньчжурии", - пояснил собеседник.

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Шествие "Бессмертный полк" прошло в Пекине в рамках празднования 72-й годовщины Дня Победы. Памятные мероприятия состоялись на территории пекинского парка "Чаоян", в галерее искусств "Цзиньтай". Центральным событием стало шествие колонны "Бессмертный полк" по территории парка с подходом к скульптуре "Советский Сокол" - собирательному образу советского летчика. Участники мероприятия минутой молчания почтили память героев войны и запустили в небо воздушные шары с символикой акции.

Как сообщила ТАСС представитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Татьяна Уржумцева, более 60 студентов из России, а также местные жители и китайские студенты пришли с фотографиями участников боевых действий в Маньчжурии. "Студенты нашего университета уже проводили акцию "Бессмертный полк "Операция Маньчжурия" в городе Чанчунь (административный центр провинции Цзилинь на северо-востоке КНР). В этом году мы объединили усилия с Пекином", - сказала она.

Праздник жителей бывшего СССР и Китая

"Этот праздник, победа над фашистами важна для нас", - сказала Лю Айцинь - дочь видного деятеля Компартии Китая, китайского и международного рабочего движения Лю Шаоци. Она рассказала, что во время войны жила в Ивановском интернациональном детском доме.

Там же провел годы войны и Анатолий Ли. "Праздник общий, потому что мы жили и учились в Советском Союзе и прошли всю Великую Отечественную войну. Поэтому президент России Владимир Путин наградил нас медалями на 70-летие Дня Победы. Мы китайские граждане, которые приняли участие в войне", - сказал он.

В большом зале галереи искусств "Цзиньтай" прошел совместный праздничный концерт и был организован просмотр прямого эфира парада Победы с Красной Площади в Москве. По случаю праздника в галерее также размещена совместная фотовыставка, посвященная Великой Отечественной войне и акции "Бессмертный полк".

Завершилось празднование вечером памяти, организованным совместно с Ассоциацией российских студентов в Пекине, где каждый смог поделиться военной историей, рассказать о героях своей семьи.

Впервые шествие "Бессмертный полк" в Пекине было организовано в 2016 году, в парке "Наньгуань", тогда в акции приняли участие 50 человек. В этом году акция проводилась при поддержке посольства России в КНР, Русского клуба в Пекине, Координационного совета соотечественников в Китае и галереи искусств "Цзиньтай".