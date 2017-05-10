Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве

Общество
10 мая, 3:25 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Акция прошла в столице Канады впервые

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4240738.stepNow *12 +1}} - 4 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4240738.sliderLength-1}}
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
Выбор редакции
Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича
В Сербии масштабно отпраздновали День Победы 9 мая, 20:53
Более трех тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Лондоне 9 мая, 20:31
Вторая акция "Бессмертный полк" завершилась в Финляндии 9 мая, 20:11
Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге
"Бессмертный полк" прошел по всей России 9 мая, 18:49
Празднование Дня Победы во Владивостоке
"Вам никогда не будет стыдно за нас": Россия празднует День Победы 9 мая, 16:53
В Нидерландах почтили память солдат, погибших во Второй мировой войне 9 мая, 16:36
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4240738'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4240738'].sliderLength - 1}}
+
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС

ОТТАВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Свыше 400 человек приняли участие в международной акции "Бессмертный полк", которая в этом году в День Победы впервые прошла в столице Канады. Как передает корреспондент ТАСС, шествие проводилось по аллеям парка рядом с Музеем войны в центральной части Оттавы.

Перед началом акции около 200 соотечественников собрались внутри музея на традиционный митинг около легендарного танка Т-34. Затем уже на улице вместе с вновь прибывшими они сформировали колонну полка. Многие пришли на акцию с детьми, люди несли транспаранты "Бессмертный полк", "Победа" и пели песни военных лет.

Галерея
32 фото

"Бессмертный полк" прошел по всей России

"Мы не ожидали, что придет так много людей - более 400 человек, все-таки русскоязычная община в Оттаве небольшая, это наш первый "Бессмертный полк", - сообщила корреспонденту ТАСС член правления Координационного совета организаций российских соотечественников Канады Наталья Тарышкина. - В следующем году мы совершенно точно вновь сформируем полк и надеемся, что в него вольются еще больше соотечественников".

По словам Тарышкиной, организаторы шествия в будущем году планируют удлинить маршрут. "Мы хотим пройти от Музея войны до национального парламента и возложить цветы к Могиле неизвестного солдата, которая расположена недалеко от него", - отметила собеседница агентства. "Это лучшее празднование Дня Победы в Оттаве, которое я видела, этот праздник по-настоящему сплотил нашу общину", - сообщила корреспонденту ТАСС одна из участниц шествия.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в канадских городах Торонто (провинция Онтарио) и Монреале (провинция Квебек).

В этом году 6 и 7 мая в Торонто русскоязычная община мегаполиса уже провела в разных его частях сразу три шествия "Бессмертного полка". По оценке организаторов, в них приняли участие порядка 7,5 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Канада Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
Колонну возглавили посол РФ в Сербии Александр Чепурин, несший фотографию своего отца - Чепурина Ивана Ивановича в казачьей форме, а также глава Сербской народной партии Ненад Попович, несший фото своего деда Бошко Поповича
3
В Сербии масштабно отпраздновали День Победы
32
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правозащитники в США потребовали от администрации Трампа объяснить причины удара по Сирии
2
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
5
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
6
В Киеве начался первый полуфинал "Евровидения"
7
Трамп уволил Коми с поста директора ФБР
Темы дня
Загрузка...
Реклама