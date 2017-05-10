Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве

"Вам никогда не будет стыдно за нас": Россия празднует День Победы

"Вам никогда не будет стыдно за нас": Россия празднует День Победы 9 мая, 16:53

ОТТАВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Свыше 400 человек приняли участие в международной акции "Бессмертный полк", которая в этом году в День Победы впервые прошла в столице Канады. Как передает корреспондент ТАСС, шествие проводилось по аллеям парка рядом с Музеем войны в центральной части Оттавы.

Перед началом акции около 200 соотечественников собрались внутри музея на традиционный митинг около легендарного танка Т-34. Затем уже на улице вместе с вновь прибывшими они сформировали колонну полка. Многие пришли на акцию с детьми, люди несли транспаранты "Бессмертный полк", "Победа" и пели песни военных лет.

"Мы не ожидали, что придет так много людей - более 400 человек, все-таки русскоязычная община в Оттаве небольшая, это наш первый "Бессмертный полк", - сообщила корреспонденту ТАСС член правления Координационного совета организаций российских соотечественников Канады Наталья Тарышкина. - В следующем году мы совершенно точно вновь сформируем полк и надеемся, что в него вольются еще больше соотечественников".

По словам Тарышкиной, организаторы шествия в будущем году планируют удлинить маршрут. "Мы хотим пройти от Музея войны до национального парламента и возложить цветы к Могиле неизвестного солдата, которая расположена недалеко от него", - отметила собеседница агентства. "Это лучшее празднование Дня Победы в Оттаве, которое я видела, этот праздник по-настоящему сплотил нашу общину", - сообщила корреспонденту ТАСС одна из участниц шествия.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в канадских городах Торонто (провинция Онтарио) и Монреале (провинция Квебек).

В этом году 6 и 7 мая в Торонто русскоязычная община мегаполиса уже провела в разных его частях сразу три шествия "Бессмертного полка". По оценке организаторов, в них приняли участие порядка 7,5 тыс. человек.