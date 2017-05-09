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"Бессмертный полк" прошел по всей России

Общество
9 мая, 18:49 UTC+3

О том, насколько масштабными оказались шествия - в галерее ТАСС

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Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге
Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге
Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Мурманске
Акция "Бессмертный полк" в Мурманске
Акция "Бессмертный полк" в Мурманске
© Лев Федосеев/ТАСС
© Лев Федосеев/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" во Владивостоке
Акция "Бессмертный полк" во Владивостоке
Акция "Бессмертный полк" во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" на Камчатке, Елизово
Акция "Бессмертный полк" на Камчатке, Елизово
Акция "Бессмертный полк" на Камчатке, Елизово
© Александр Петров/ТАСС
© Александр Петров/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Сочи
Акция "Бессмертный полк" в Сочи
Акция "Бессмертный полк" в Сочи
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Омске
Акция "Бессмертный полк" в Омске
Акция "Бессмертный полк" в Омске
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Казани
Акция "Бессмертный полк" в Казани
Акция "Бессмертный полк" в Казани
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Волгограде
Акция "Бессмертный полк" в Волгограде
Акция "Бессмертный полк" в Волгограде
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской (в центре)
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской (в центре)
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской (в центре)
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Калининграде
Акция "Бессмертный полк" в Калининграде
Акция "Бессмертный полк" в Калининграде
© Виталий Невар/ТАСС
© Виталий Невар/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Рязани
Акция "Бессмертный полк" в Рязани
Акция "Бессмертный полк" в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Симферополе
Акция "Бессмертный полк" в Симферополе
Акция "Бессмертный полк" в Симферополе
© Алексей Павлишак/ТАСС
© Алексей Павлишак/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге
Акция "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге
Акция "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика В.С. Путина (в центре) во время акции памяти "Бессмертный полк" в День Победы.
Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика В.С. Путина (в центре) во время акции памяти "Бессмертный полк" в День Победы.
Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика В.С. Путина (в центре) во время акции памяти "Бессмертный полк" в День Победы.
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Мурманске
© Лев Федосеев/ТАСС
© Лев Федосеев/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" на Камчатке, Елизово
© Александр Петров/ТАСС
© Александр Петров/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Сочи
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Омске
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Казани
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Волгограде
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской (в центре)
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Калининграде
© Виталий Невар/ТАСС
© Виталий Невар/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Симферополе
© Алексей Павлишак/ТАСС
© Алексей Павлишак/ТАСС
Акция "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика В.С. Путина (в центре) во время акции памяти "Бессмертный полк" в День Победы.
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В России завершилась акция "Бессмертный полк". По всем городам страны родственники героев, защищавших родину, пронесли портреты тех, кто не дожил до 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 2017 году акция собрала рекордное число участников в Москве и Санкт-Петербурге. В галерее ТАСС - лучшие фото со всей страны.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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