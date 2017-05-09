"Бессмертный полк" прошел по всей России

Симонян отметил вклад Аленичева в чемпионство "Спартака"Спорт 9 мая, 19:04
"Бессмертный полк" прошел по всей РоссииОбщество 9 мая, 18:49
Российский велогонщик Закарин стал вторым на четвертом этапе многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 9 мая, 18:32
Слушания по делу о расторжении контракта Зинченко с "Шахтером" пройдут в CAS 5 июляСпорт 9 мая, 18:24
"Спартак" получит 40 золотых медалей за победу в чемпионате РоссииСпорт 9 мая, 18:20
Слушания в CAS по делу легкоатлетки Чичеровой пройдут 30-31 маяСпорт 9 мая, 18:04
Более 80 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в СаратовеОбщество 9 мая, 17:42
Эксперт: сборная России по хоккею начнет играть в полную силу только к плей-офф ЧМСпорт 9 мая, 17:17
Алейников: "Спартаку" нужно обрести стабильность, чтобы поставить победы на потокСпорт 9 мая, 16:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В России завершилась акция "Бессмертный полк". По всем городам страны родственники героев, защищавших родину, пронесли портреты тех, кто не дожил до 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 2017 году акция собрала рекордное число участников в Москве и Санкт-Петербурге. В галерее ТАСС - лучшие фото со всей страны.