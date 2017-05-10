От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру

В День Победы и накануне 9 мая по всему миру прошли акции "Бессмертный полк". Только в США они состоялись в 20 городах. Пекин, Сеул, Мехико, Рим, Мадрид, Кувейт, Бейрут и многие другие присоединились к шествию памяти героев Великой Отечественной войны. Во нескольких городах акция прошла впервые. Среди них Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро (Бразилия), Оттава (Канада) и Гавана (Куба).

Шествие, во время которого люди несут фотографии воевавших родственников, ежегодно проходит в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда марш носил название "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, а в день 70-летия Победы, в ней приняли участие более 12 млн человек. Сегодня шествие проходит не только в городах России, но и в других странах.