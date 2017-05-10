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От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру

Общество
10 мая, 13:13 UTC+3

Миллионы людей из разных городов объединились в память о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны

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Осло, Норвегия, 9 мая
Осло, Норвегия, 9 мая
Осло, Норвегия, 9 мая
© Юрий Михайленко/ТАСС
Осло, Норвегия, 9 мая
Осло, Норвегия, 9 мая
Осло, Норвегия, 9 мая
© Юрий Михайленко/ТАСС
Париж, Франция, 8 мая
Париж, Франция, 8 мая
Париж, Франция, 8 мая
© Доминик Бутен/ТАСС
Париж, Франция, 8 мая
Париж, Франция, 8 мая
Париж, Франция, 8 мая
© Доминик Бутен/ТАСС
Мадрид, Испания, 7 мая
Мадрид, Испания, 7 мая
Мадрид, Испания, 7 мая
© Екатерина Воробьева/ТАСС
Гаага, Нидерланды, 9 мая
Гаага, Нидерланды, 9 мая
Гаага, Нидерланды, 9 мая
© Виталий Чугин/ТАСС
Лондон, Великобритания, 9 мая
Лондон, Великобритания, 9 мая
Лондон, Великобритания, 9 мая
© Игорь Броварник/ТАСС
Лондон, Великобритания, 9 мая
Лондон, Великобритания, 9 мая
Лондон, Великобритания, 9 мая
© Игорь Броварник/ТАСС
Лондон, Великобритания, 9 мая
Лондон, Великобритания, 9 мая
Лондон, Великобритания, 9 мая
© Игорь Броварник/ТАСС
Хельсинки, Финляндия, 9 мая
Хельсинки, Финляндия, 9 мая
Хельсинки, Финляндия, 9 мая
© Нина Бурмистрова/ТАСС
Хельсинки, Финляндия, 9 мая
Хельсинки, Финляндия, 9 мая
Хельсинки, Финляндия, 9 мая
© Нина Бурмистрова/ТАСС
София, Болгария, 9 мая
София, Болгария, 9 мая
София, Болгария, 9 мая
© Валерий Федорцов/ТАСС
Белград, Сербия, 9 мая
Белград, Сербия, 9 мая
Белград, Сербия, 9 мая
© Павел Бушуев/ТАСС
Белград, Сербия, 9 мая
Белград, Сербия, 9 мая
Белград, Сербия, 9 мая
© Павел Бушуев/ТАСС
Нью-Йорк, США, 7 мая
Нью-Йорк, США, 7 мая
Нью-Йорк, США, 7 мая
© Наталья Славина-Шкретова/ТАСС
Нью-Йорк, США, 7 мая
Нью-Йорк, США, 7 мая
Нью-Йорк, США, 7 мая
© Наталья Славина-Шкретова/ТАСС
Брисбен, Австралия, 7 мая
Брисбен, Австралия, 7 мая
Брисбен, Австралия, 7 мая
© Левина Полина/ТАСС
Брисбен, Австралия, 7 мая
Брисбен, Австралия, 7 мая
Брисбен, Австралия, 7 мая
© Левина Полина/ТАСС
Брисбен, Австралия, 7 мая
Брисбен, Австралия, 7 мая
Брисбен, Австралия, 7 мая
© Левина Полина/ТАСС
Пекин, Китай, 9 мая
Пекин, Китай, 9 мая
Пекин, Китай, 9 мая
© Алексей Селищев/ТАСС
Сеул, Республика Корея, 7 мая
Сеул, Республика Корея, 7 мая
Сеул, Республика Корея, 7 мая
© Станислав Варивода/ТАСС
Джакарта, Индонезия, 9 мая
Джакарта, Индонезия, 9 мая
Джакарта, Индонезия, 9 мая
© Валерий Федорцов/ТАСС
Гавана, Куба, 9 мая
Гавана, Куба, 9 мая
Гавана, Куба, 9 мая
© Андрей Бекренев/ТАСС
Мехико, Мексика, 6 мая
Мехико, Мексика, 6 мая
Мехико, Мексика, 6 мая
© Иван Валюк/ТАСС
Эль-Кувейт, Кувейт, 6 мая
Эль-Кувейт, Кувейт, 6 мая
Эль-Кувейт, Кувейт, 6 мая
© Павел Прокофьев/ТАСС
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В Сербии масштабно отпраздновали День Победы 9 мая, 20:53
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Вторая акция "Бессмертный полк" завершилась в Финляндии 9 мая, 20:11
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Осло, Норвегия, 9 мая
© Юрий Михайленко/ТАСС
Осло, Норвегия, 9 мая
© Юрий Михайленко/ТАСС
Париж, Франция, 8 мая
© Доминик Бутен/ТАСС
Париж, Франция, 8 мая
© Доминик Бутен/ТАСС
Мадрид, Испания, 7 мая
© Екатерина Воробьева/ТАСС
Гаага, Нидерланды, 9 мая
© Виталий Чугин/ТАСС
Лондон, Великобритания, 9 мая
© Игорь Броварник/ТАСС
Лондон, Великобритания, 9 мая
© Игорь Броварник/ТАСС
Лондон, Великобритания, 9 мая
© Игорь Броварник/ТАСС
Хельсинки, Финляндия, 9 мая
© Нина Бурмистрова/ТАСС
Хельсинки, Финляндия, 9 мая
© Нина Бурмистрова/ТАСС
София, Болгария, 9 мая
© Валерий Федорцов/ТАСС
Белград, Сербия, 9 мая
© Павел Бушуев/ТАСС
Белград, Сербия, 9 мая
© Павел Бушуев/ТАСС
Нью-Йорк, США, 7 мая
© Наталья Славина-Шкретова/ТАСС
Нью-Йорк, США, 7 мая
© Наталья Славина-Шкретова/ТАСС
Брисбен, Австралия, 7 мая
© Левина Полина/ТАСС
Брисбен, Австралия, 7 мая
© Левина Полина/ТАСС
Брисбен, Австралия, 7 мая
© Левина Полина/ТАСС
Пекин, Китай, 9 мая
© Алексей Селищев/ТАСС
Сеул, Республика Корея, 7 мая
© Станислав Варивода/ТАСС
Джакарта, Индонезия, 9 мая
© Валерий Федорцов/ТАСС
Гавана, Куба, 9 мая
© Андрей Бекренев/ТАСС
Мехико, Мексика, 6 мая
© Иван Валюк/ТАСС
Эль-Кувейт, Кувейт, 6 мая
© Павел Прокофьев/ТАСС

В День Победы и накануне 9 мая по всему миру прошли акции "Бессмертный полк". Только в США они состоялись в 20 городах. Пекин, Сеул, Мехико, Рим, Мадрид, Кувейт, Бейрут и многие другие присоединились к шествию памяти героев Великой Отечественной войны. Во нескольких городах акция прошла впервые. Среди них Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро (Бразилия), Оттава (Канада) и Гавана (Куба).

Шествие, во время которого люди несут фотографии воевавших родственников, ежегодно проходит в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда марш носил название "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, а в день 70-летия Победы, в ней приняли участие более 12 млн человек. Сегодня шествие проходит не только в городах России, но и в других странах.

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