В "Единой России" выступили против введения налога на малодетность

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" считает неверной и нецелесообразной инициативу о введении налога на малодетность. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе партии.
Институт демографии, миграции и регионального развития России ранее направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", который предусматривает в том числе введение налога на малодетность. Об этом пишет газета "Известия".
"Вводить налог на малодетность нецелесообразно", - приводит пресс-служба "Единой России" слова координатора партийного проекта "Крепкая семья", депутата Госдумы Ольги Окуневой. По ее словам, "молодые семьи имеют меньшую обеспеченность, из-за этого они часто принимают решение о детях в более позднем возрасте, когда семья обретет самостоятельность".
В свою очередь, председатель Социальной платформы "Единой России", член Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что подобное предложение не найдет поддержки в партии. "Считаю, что эта мера неэффективная. Предложение о введении налога мы не поддержим", - сказал он.
В то же время он отметил, что партия всегда ориентировалась на создание всех необходимых условий "для семей и людей, планирующих стать родителями". "Партия продолжит работать в этом направлении", - подчеркнул сенатор.
Ранее с критикой данной инициативы выступила председатель Комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина. Она назвала это предложение ошибочным, вредным и направленным на дискриминацию части россиян.