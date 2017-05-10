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Адвокат: смерть матери может стать основанием для передачи России летчика Ярошенко

Общество
10 мая, 21:27 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Мать российского летчика Любовь Ярошенко скончалась от сердечного приступа 7 мая в больнице Ростова-на-Дону

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КРАСНОДАР, 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Смерть матери осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко может стать основанием для досрочного рассмотрения повторного запроса о его передаче России, сообщил ТАСС адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.

Как сообщалось ранее, мать летчика Любовь Ярошенко скончалась в больнице Ростова-на-Дону от сердечного приступа 7 мая, в среду прошла церемония прощания.

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Тарасов напомнил, что в начале мая 2017 года американские власти вновь отказали россиянину в ходатайстве о его переводе для отбывания срока заключения на родину. Он отметил, что обычно такие запросы рассматриваются раз в два года, но трагическое событие может служить поводом для ускорения процедуры. "Что может измениться (в обстоятельствах дела и стать основанием для повторного рассмотрения - прим. ТАСС) - это его состояние здоровья, либо то, что произошло с его матерью. Такие вопросы, я думаю, можно поднимать, но это должно быть сделано и при участии российской стороны", - отметил адвокат.

Тарасов добавил, что решение вопроса о передаче Ярошенко в настоящее время лежит всецело в политической плоскости. "Наверное, стандартных механизмов нет, но, естественно, тема Ярошенко неоднократно поднималась в двухсторонних переговорах (представителей России и США - прим. ТАСС) и, думаю, что не раз еще будет пониматься. Остаются только такие шаги", - сказал он.

Дело Ярошенко

Россиянин был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В Америку он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью- Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.

Письма Обаме и Трампу

С того момента, как россиянин попал в тюрьму, его мать не прекращала борьбу за освобождение сына. Продав три квартиры в Ростове-на-Дону, она заказала услуги четырех адвокатов. Женщина отправляла прежнему президенту США Бараку Обаме два письма с просьбой помиловать летчика. В них она просила бывшего американского лидера проявить милосердие, но не получила ответа. Когда президентом США стал Дональд Трамп, женщина начала писать и ему. 

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Любовь Ярошенко сообщала в интервью ТАСС осенью 2016 года, когда ей было 75 лет, что последний раз виделась с сыном в январе 2012 года. Это было свидание в американской тюрьме - в большом общем зале, где находится 150-200 мест для встреч. Тогда им разрешили обняться в начале свидания и при расставании.

Она надеялась, что подписанный ее сыном документ о согласии на передачу на родину для дальнейшего отбытия наказания окажется тем самым шансом, который позволит вернуть его в Россию. Увидеть его на свободе после встречи в 2012 году ей так и не удалось.

Жалобы на содержание

Ранее супруга летчика Виктория Ярошенко пожаловалась уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой на условия содержания ее мужа. Жена летчика утверждает, что он потерял все зубы, а в тюрьме россиянина кормят только фасолью, кукурузой и рисом. Свидания не разрешают, изредка - телефонный звонок. Запрещены и посылки: время от времени можно отправить письмо или книгу в мягкой обложке.

Как объяснил Тарасов, Ярошенко держат в двухместной камере. "Не самая страшная тюрьма и режим из тех, которые в США бывают. Эта тюрьма - средней степени безопасности. Выглядит, как бараки, в которых раньше жили военнослужащие", - отметил адвокат.

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