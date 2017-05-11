Собянин: жители пятиэтажек должны иметь право оспаривать факт переселения в новые дома

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Собственник жилья в пятиэтажке, попавшей в программу реновации жилого фонда столицы, должен иметь право оспаривать сам факт переселения в другое жилье. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я считаю, что люди должны иметь право обращаться в суд и по равнозначности жилья - правильно или нет предоставлена квартира, и по равноценности - по стоимости, и вообще оспаривать сам факт переселения. Никаких ограничений не должно быть. У человека должно быть полное право на судебную защиту", - сказал Собянин в эфире радиостанции Вести FM.

Ранее в эфире радиостанции он сообщил, что не исключает возможности внесения в законопроект о реновации жилфонда столицы поправки, допускающей предоставление нового жилья на выбор - равнозначного или равноценного.

Мэр также не исключил возможность внесения в законопроект поправки о расселении коммуналок.

"По коммунальным квартирам отдельный вопрос, требующий обсуждения. Пока мы предоставляем (квартиры) по общей программе. Мы сегодня обсуждаем проект (закона), изменения в него - все-таки по коммуналкам рассмотреть вопрос одномоментного расселения при предоставлении нового жилья по программе реновации", - сказал Собянин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета.

По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.