Блогер Соколовский планирует использовать свою известность в социальных проектах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Блогер Руслан Соколовский, который приговорен Верх-Исетским судом Екатеринбурга к 3,5 года лишения свободы условно, планирует использовать свою известность, приобретенную благодаря судебным процессам, в социальных проектах. Об этом журналистам сообщил сам Соколовский.

"Я очень доволен приговором, я не буду сидеть в темнице сырой, у меня есть возможность заниматься чем-то интересным и полезным. Ройзман предлагал мне помогать ему в социальных инициативах, например, в строительстве хосписов. Медийность я приобрел большую благодаря судам, постараюсь этим воспользоваться во благо - буду заниматься социальными инициативами, быть полезным для общества", - сказал Соколовский.

По словам юноши, он откажется от съемок от съемок новых видеороликов для авторского блога. "Социальная справедливость есть, потому что я разорился, потерял все свои деньги из-за судов. Новые ролики появятся не скоро, потому что я буду очень спокоен и тих, ведь меня всегда могут догнать и уже посадить в карцер", - уточнил он.

"Считаю, что благодаря тому, что суд открытый, это помогло мне избежать сурового наказания. Я не надеялся на оправдательный приговор, у нас всего лишь 1% оправдательных приговоров в России", - добавил Соколовский.

В четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского, ловившего покемонов в храме Екатеринбурга, к 3,5 годам лишения свободы условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 года колонии общего режима.

Дело Соколовского

В начале августа 2016 года Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, которое вызвало неоднозначную реакцию среди верующих.

В сентябре прошлого года блогер был задержан, а затем помещен под домашний арест на два месяца. Как ранее пояснили в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области, причиной для ареста Соколовского стали ролики экстремистского содержания, а не нахождение его с телефоном в помещении храма.

В результате блогеру предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", семи преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

Кроме того, в январе 2017 года Соколовскому было предъявлено новое обвинение - по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" из-за найденной во время обыска квартиры блогера ручки с видеокамерой.