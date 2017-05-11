В РФ будет возможность выдачи врачами как бумажных, так и электронных рецептов

ГОРКИ, 11 мая. /ТАСС/. Граждане РФ сохранят возможность получения по желанию привычных им бумажных медицинских справок и рецептов после введения электронного документооборота в системе здравоохранения. Это подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривается законопроект об использований IT-технологий в медицине.

По словам премьера, для обеспечения более качественных, удобных и доступных медуслуг будет создана Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. Она предусматривает, в частности, электронный оборот справок, рецептов и направлений на те или иные процедуры. "Это в целом удобнее и для пациента, и для врача, и для продавца в аптеке, который будет получать рецепт в электронном виде - проще будет вести учет, планировать распределение лекарств и загрузку тех или иных процедурных кабинетов. Но подчеркну, специально хочу это отметить - никакого принуждения здесь быть не должно к электронным средствам фиксации, если человек хочет использовать по-прежнему бумажные варианты рецептов (они привычные) или других документов, у него такая возможность будет", - сказал Медведев.

Премьер обратил также внимание, что доступ к необходимой для лечения информации будет возможен из любого медицинского учреждения. "Не нужно будет носить с собой кипу бумаг, если есть направление в другую поликлинику или вообще если человек или семья переезжает в другой город - вся история болезни с анализами, с результатами исследований из разных медицинских учреждений всегда будет открыта для врача. Естественно, здесь должны быть приняты и меры по сохранению врачебной тайны", - заметил Медведев.

Он добавил, что данный законопроект неоднократно обсуждался на площадке Открытого правительства и дорабатывался с участием Экспертного совета при кабмине, "значительная часть замечаний учтена".