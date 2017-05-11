Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В РФ будет возможность выдачи врачами как бумажных, так и электронных рецептов

Общество
11 мая, 13:26 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 11, мая. /ТАСС

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, для обеспечения более качественных, удобных и доступных медуслуг будет создана Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 11 мая. /ТАСС/. Граждане РФ сохранят возможность получения по желанию привычных им бумажных медицинских справок и рецептов после введения электронного документооборота в системе здравоохранения. Это подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривается законопроект об использований IT-технологий в медицине.

По словам премьера, для обеспечения более качественных, удобных и доступных медуслуг будет создана Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. Она предусматривает, в частности, электронный оборот справок, рецептов и направлений на те или иные процедуры. "Это в целом удобнее и для пациента, и для врача, и для продавца в аптеке, который будет получать рецепт в электронном виде - проще будет вести учет, планировать распределение лекарств и загрузку тех или иных процедурных кабинетов. Но подчеркну, специально хочу это отметить - никакого принуждения здесь быть не должно к электронным средствам фиксации, если человек хочет использовать по-прежнему бумажные варианты рецептов (они привычные) или других документов, у него такая возможность будет", - сказал Медведев.

Премьер обратил также внимание, что доступ к необходимой для лечения информации будет возможен из любого медицинского учреждения. "Не нужно будет носить с собой кипу бумаг, если есть направление в другую поликлинику или вообще если человек или семья переезжает в другой город - вся история болезни с анализами, с результатами исследований из разных медицинских учреждений всегда будет открыта для врача. Естественно, здесь должны быть приняты и меры по сохранению врачебной тайны", - заметил Медведев.

Он добавил, что данный законопроект неоднократно обсуждался на площадке Открытого правительства и дорабатывался с участием Экспертного совета при кабмине, "значительная часть замечаний учтена".

Смотрите также

Доступ к госуслугам через МФЦ имеют 96% граждан РФ

Предложения о электронных трудовых книжках могут быть готовы в этом году

Глава Роструда: электронный документооборот упростит россиянам жизнь

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконно
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
4
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
5
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
Темы дня
Загрузка...
Реклама