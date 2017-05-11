Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокаты участниц Pussy Riot разошлись в оценках приговора блогеру Соколовскому

Общество
11 мая, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Они отметили, что во время суда над участницами группы статья "Нарушение права на свободу совести и вероисповедания" еще не была внесена в УК, в связи с чем их судили по более тяжкой статье

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Адвокаты Виоллета Волкова, Марк Фейгин и Николай Полозов, представлявшие ранее интересы участниц группы Pussy Riot, осужденных за хулиганство в храме Христа Спасителя в Москве, дают разные оценки приговору блогеру Руслану Соколовскому, приговоренному в Екатеринбурге к условному сроку в том числе по статье об экстремизме.

"То, что Соколовского привлекли к уголовной ответственности, возможно, правильно, это следует из материалов дела. Он мог ловить покемонов в другом месте, но он намерено противопоставил себя людям, которые верят в Бога", - считает Волкова. Она уточнила, что суд, по ее мнению, назначил условное наказание Соколовскому, так как вменяемое ему преступление не является тяжким, учтя при этом отсутствие у него судимости. "Да, человек аморален и циничен, он думает только о себе, но это не является основанием, чтобы назначить ему реальное наказание и лишать его свободы на годы", - отметила она.

Смотрите также

Эксперт считает, что приговор блогеру Соколовскому должен был быть жестче

Блогер Соколовский планирует использовать свою известность в социальных проектах

Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок

В свою очередь адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов уверены, что подобные действия нельзя криминализировать, а нужно решать их в административном порядке, назначая правонарушителям штрафы. "Я считаю, что условное наказание - это сурово, потому что это все равно судимость. Соколовского наказывают в назидание остальным. Конечно, за пять лет вопрос о морали и праве в РФ до сих пор не урегулирован - государство перестраховывается, так как до сих пор не знает, как реагировать на интернет-пространство", - считает Полозов.

"Административный состав правонарушения позволил бы исчерпать всю ситуацию, но решили провести поучительный суд и вынести поучительный приговор, показав позицию государства, а также роль и место церкви. Я считаю, что шум этого дела помог избежать Соколовскому реального наказания, а по нынешним временам условный приговор Соколовскому - это успех", - отметил Фейгин, подчеркнув, что отрицание Соколовским существование Бога не должно являться предметом уголовного разбирательства.

Адвокаты отметили, что во время судебного разбирательства над участницами группы Pussy Riot ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповедания") еще не была внесена в Уголовный кодекс, в связи с чем их судили по более тяжкой статье ("Хулиганство"), назначив двум девушкам реальные сроки наказания.

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Соколовского, ловившего покемонов в храме Екатеринбурга, виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства, а также в нарушении права на свободу совести и вероисповедания, приговорив его к 3,5 года лишения свободы условно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Грузии намерены внести Юрия Лужкова в черный список
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
4
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
5
При взрыве гранаты у кафе в Махачкале пострадали два человека
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
Темы дня
Загрузка...
Реклама