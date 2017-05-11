В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"

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ВИФЛЕЕМ /Палестина/, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Международная акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в Палестине. В городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан несколько десятков человек прошли по центральной улице с портретами своих родных и близких, сражавшихся против фашизма в годы Второй мировой войны.
"В этом году впервые в Палестине проводится акция "Бессмертного полка", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры в Вифлееме (РЦНК) Александр Сорокин. - Сегодня в Вифлеем приехали люди со всей Палестины - из Рамаллы, Наблуса, Дженина, Хеврона, акция у нас проводится в четверг, так как завтра в Палестине - выходной день".
Как удалось убедиться корреспонденту ТАСС, в акции приняли участие до ста человек, почти половина из них - дети. "В основном в шествии по улице Вифлеема сегодня участвовали соотечественники, а также выпускники российских и советских ВУЗов, живущие на Западном берегу реки Иордан, люди приехали целыми семьями, - отметил Сорокин. - Главное, что люди помнят о цене Великой Победы, помнят своих родных и близких, которые защитили мир от нацистской заразы".
Акция "Бессмертного полка" в Палестина практически совпала по времени с открытием в Вифлееме Многофункционального культурно-спортивного комплекса (МФК). МФК состоит из трех зданий: пятиэтажного музыкально- досугового центра с классами для музыкальных занятий, актовым залом и студией звукозаписи, четырехэтажного спорткомплекса с залами для занятий дзюдо и греко-римской борьбой, а также шестиэтажного делового центра с офисами, киноконцертным залом, рестораном, торговыми помещениями и подземной стоянкой. Неподалеку от МФК находится открытый тогда же РЦНК и действующая с 2014 года общеобразовательная средняя школа имени российско-палестинской дружбы, где преподают русский язык.