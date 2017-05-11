Генсек ООН не обсуждал с властями РФ сообщения о гонениях на геев в Чечне

ООН, 11 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не обсуждал с представителями России утверждения о преследовании геев в Чечне, однако занимает в этом вопросе ясную позицию, согласно которой люди не должны подвергаться гонениям из-за своей сексуальной ориентации. Об этом заявил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Я не думаю, чтобы он обсуждал эту тему с российскими официальными лицами", - сказал он. По его словам, с точки зрения генерального секретаря "совершенно очевидно, что никто не должен подвергаться преследованию на основе представлений, касающихся сексуальной ориентации и того, к кому люди испытывают любовные чувства".

Дюжаррик зачитал выдержки из рекомендаций специальных докладчиков ООН по правам человека, которые, по его словам, "призывали немедленно освободить мужчин, задержанных в Чечне исключительно из-за подозрения, что они могут быть геями". "Они также призвали российские власти решительно осудить все гомофобские заявления, которые, по мнению докладчиков, являются подстрекательством к ненависти и насилию", - продолжил представитель генсека.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн призвал провести углубленное расследование утверждений о преследовании гомосексуалистов в Чечне, а также заявил, что в его управлении будут внимательно следить за развитием ситуации.

Ранее Союз писателей Чечни направил обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с требованием прекратить кампанию травли чеченского народа. В письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС, говорится, что обвинения в преследованиях граждан нетрадиционной ориентации в республике являются беспочвенными.

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались. 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией.