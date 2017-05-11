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Писатели Чечни потребовали от ООН пресечь травлю народа республики в связи с темой ЛГБТ

Общество
11 мая, 16:24 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 11, мая. /ТАСС

Писатели отметили, что вопросы, связанные с противоправными действиями в отношении граждан, должны решать правоохранительные органы, наделенные такими правами в соответствии с Конституцией РФ

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ГРОЗНЫЙ, 11 мая. /ТАСС/. Союз писателей Чечни направил обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с требованием прекратить кампанию травли чеченского народа, развернутую на Западе. В письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС, говорится, что обвинения о преследованиях граждан нетрадиционной ориентации в республике являются беспочвенными.

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"Мы крайне удивлены тем, что ничем не обоснованные обвинения звучат из уст некоторых членов правительств и депутатов ряда западных стран. Это дает нам основание полагать, что и решения, касающиеся судеб десятков и сотен людей в разных уголках Земли, вами принимаются таким же образом. Мы требуем прекратить кампанию травли Чеченской Республики и чеченского народа", - говорится в обращении.

Писатели отмечают, что все вопросы, связанные с противоправными действиями в отношении граждан, должны решать правоохранительные и судебные органы власти, наделенные такими правами в соответствии с российской Конституцией.

История вопроса

"Новая газета" ранее опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.

AFP 3 мая сообщило, что главы МИД стран ЕС выразили РФ тревогу по поводу соблюдения прав ЛГБТ в Чечне в совместном письме, адресованном главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Москалькова 5 мая доложила президенту РФ, что занимается проблемой нарушения прав лиц нетрадиционной ориентации, и попросила дать поручение о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы не на территории Чечни принимать обращения от граждан республики, если таковые будут. Глава государства пообещал обсудить проблему с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Кадыров выразил уверенность, что на Западе хорошо информированы о том, что эти данные о преследованиях - неправда, "но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле".

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