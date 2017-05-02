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Песков: Путин рассказал Меркель о ситуации в Чечне

Политика
2 мая, 19:17 UTC+3

Во время переговоров канцлер Германии проявила интерес к этой теме

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Материал из 1 страницы

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проявила интерес к правам человека в Чечне, президент РФ Владимир Путин дал оперативные разъяснения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент объяснил просто ситуацию, он дал пояснение, рассказал о том, что происходит в Чечне, как живет республика", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что со стороны Меркель этот вопрос звучал не в плане каких-либо упреков. "И не могло звучать, как какие-то упреки, их бы никто не принял. Но был проявлен интерес к определенному субъекту. Как всегда Путин оказался готов предоставить исчерпывающее объяснение", - заключил он.

Во время пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Меркель попросила Путина оказать влияние на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне и защитить права гомосексуалистов. "Мы получили очень отрицательные доклады о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, я попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние на сохранение прав меньшинств", - сказала она.

Также канцлер заявила, что важно защитить деятельность организации "Свидетели Иеговы" в России.

Отдельно Меркель отметила необходимость соблюдения права на общественные собрания и свободную деятельность неправительственных организаций.

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Меркель, Ангела Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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