Песков: Путин рассказал Меркель о ситуации в Чечне

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СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проявила интерес к правам человека в Чечне, президент РФ Владимир Путин дал оперативные разъяснения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент объяснил просто ситуацию, он дал пояснение, рассказал о том, что происходит в Чечне, как живет республика", - сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что со стороны Меркель этот вопрос звучал не в плане каких-либо упреков. "И не могло звучать, как какие-то упреки, их бы никто не принял. Но был проявлен интерес к определенному субъекту. Как всегда Путин оказался готов предоставить исчерпывающее объяснение", - заключил он.
Во время пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Меркель попросила Путина оказать влияние на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне и защитить права гомосексуалистов. "Мы получили очень отрицательные доклады о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, я попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние на сохранение прав меньшинств", - сказала она.
Также канцлер заявила, что важно защитить деятельность организации "Свидетели Иеговы" в России.
Отдельно Меркель отметила необходимость соблюдения права на общественные собрания и свободную деятельность неправительственных организаций.