Власти Москвы планируют продемонстрировать отделку и оборудование "реновационных" квартир

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Столичные власти намерены опубликовать альбомы с образцами отделки квартир, куда будут переселяться люди из устаревших пятиэтажек по городской программе реновации, и в ближайшее время утвердят стандарты их оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в интервью газете "Комсомольская правда".

"Мы составили альбом с образцами качества домов, уровнем ремонта. Вплоть до того, - какой установим полотенцесушитель и выключатель, какие полы. Это будут хорошего качества российские отделочные материалы, где это возможно. Если невозможно, используем импортные", - отметил Хуснуллин.

"Альбом будет опубликован в Интернете в открытом доступе, как только официально начнется программа реновации", - добавил он.

Хуснуллин не уточнил, когда именно может официально стартовать программа реновации, однако, с учетом того, что Госдума может принять советующий законопроект еще до конца весенней сессии 2017 года, альбомы с образцами внутренней отделки квартир могут появиться в сети уже осенью - зимой 2017 года.

Просторно и светло

Как ранее сообщал официальный сайт столичной мэрии, в строящихся квартирах будут устанавливаться пластиковые окна, защищающие от пыли и шума. В каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия, также фасадные корзины для установки кондиционеров. Балконы оборудуют стеклопакетами, положат керамическую плитку.

В самих квартирах выполнят добротный ремонт. В каждой из них будет просторный коридор со светлой отделкой и изолированные комнаты. Кухни отделают обоями светлых тонов с возможностью окрашивания. Благодаря количеству розеток у жителей не возникнет проблем с размещением бытовой техники и кухонного гарнитура. Электрические плиты также отличаются энергоэффективностью и повышенной безопасностью.

В новых домах будут раздельные санузлы. В ванной комнате установят раковину со смесителем и металлическую ванну с защитным экраном и качественными смесителями для душа.

Панели или монолит?

Хуснуллин отметил, что предпочтение при строительстве домов под переселение жителей пятиэтажек будет отдаваться монолитным зданиям. "Упор мы будем делать на монолит. Конечно, будут и панельные многоэтажки, но только модернизированные. Каждый проект практически индивидуальный", - подчеркнул заммэра.

"Новые проекты позволяют сейчас возводить дома разных уровней, этажности и конфигураций. Современные панели - трехслойные, энергоэффективные, с возможностью внутренней свободной планировки, с лифтами, которые опускаются до уровня входной группы так, чтобы до них не надо было добираться по лестницам", - отмечалось в ранее размещенном на сайте мэрии сообщении.

Опрошенные ТАСС эксперты подтвердили, что слова Хуснуллина про упор на монолит не случайны, поскольку в последние годы в городе преобладает именно монолитное строительство. Как считает генеральный директор научно- проектного центра "Развитие города" Илья Киевский уже несколько лет в городе соотношение монолитного и панельного домостроения оценивается как 60% на 40%.

Стартовые площадки

Заммэра развеял сомнения жителей города о том, что новые дома возводить попросту негде. "По поручению мэра круглосуточно ищем стартовые площадки, максимально приближенные к району проживания людей в кварталах сноса, и находим. Вариантов несколько, у города есть готовые квартиры, есть строящиеся дома под социальные программы, есть просто свободные площадки. Кроме того, под стартовые дома отдадим участки с неэффективно используемой городской недвижимостью, таких вариантов десятки", - сказал Хуснуллин.

"Хочу особо подчеркнуть, что точечная застройка у нас будет минимизирована, фактически сведена на нет. Если в квартале 1-2 дома согласны на расселение, тогда найдем, где их рядом разместить, а на их месте построим новый дом, но в основном снос будет квартальный", - добавил он.

По словам Хуснуллина, новые районы будут застраиваться по повышенным стандартам благоустройства. "Будут созданы удобные пешеходные связи внутри района, транспортные подъезды к домам и ближайшим станциям метро, если потребуется, то улучшим наземную транспортную сеть. Первые этажи новых домов отдадим под магазины, кафе, сервисные службы, там точно не будет жилых квартир", - уточнил Хуснуллин.

Заммэра также опроверг доводы общественников, которые утверждают, что для городской программы реновации не надо принимать отдельный закон. "В программе реновации главное - это стартовые дома и подъем волны переселения, если мы сократим сроки хотя бы на 30%, тогда и программа пойдет быстрее. Жителям не придется долго ждать переезда в новые дома, поэтому нужен закон", - уточнил Хуснуллин. По его мнению, документ позволить сократить сроки реализации проекта для одного переселяемого дома на 1-1,5 года.