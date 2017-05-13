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Информация о притеснениях сексменьшинств в Чечне не нашла подтверждения

Общество
13 мая, 15:04 дата обновления: 13 мая, 15:21 UTC+3 Грозный Грозный 13, мая. /ТАСС

МВД республики сообщило о результатах проверки после публикации в "Новой газете" статьи "Убийство чести"

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Грозный, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления МВД по Чечне провели проверку после публикации материалов о притеснении и убийстве лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в республике, и изложенная в них информация не нашла подтверждения. Об этом сообщил министр внутренних дел Чеченской Республики (ЧР) Руслан Алханов.

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По его словам, после публикации 1 апреля 2017 года в "Новой газете" статьи "Убийство чести" была назначена служебная проверка, которую провели сотрудники оперативно- разыскной части собственной безопасности МВД по Чечне.

"По ее результатам (проверки - прим. ТАСС), распространенная в СМИ информация не нашла под собой никаких объективных подтверждений, а материалы служебной проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по ЧР для принятия процессуального решения в соответствии с статьями 144 и 145 УПК РФ", - приводит слова Алханова пресс-служба республиканского МВД. Он добавил, что затем Министерство внутренних дел по ЧР намерено обратиться в суд.

Кроме того, он добавил, что в органы внутренних дел Чечни не поступило ни одного заявления по факту притеснения и убийства в регионе лиц нетрадиционной ориентации. "Псевдосенсационное заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации, 50 из которых были убиты, не имеет под собой никаких оснований и является надуманным. Между тем, МВД по ЧР проверяет каждый факт, озвученный в СМИ по данной тематике, а шумиха, раздутая отдельными псевдоправозащитниками чеченского народа, носит провокационный характер и преследует цель дискредитировать в глазах общественности Чеченскую Республику", - отметил Алханов.

Он также добавил, что никаких сообщений на обсуждаемую тему не поступало на "телефоны доверия", установленные в МВД по ЧР и оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по ЧР.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.

Москалькова 5 мая доложила президенту РФ, что занимается проблемой нарушения прав лиц нетрадиционной ориентации, и попросила дать поручение о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы не на территории Чечни принимать обращения от граждан республики, если таковые будут. Глава государства пообещал обсудить проблему с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Кадыров выразил уверенность, что на Западе хорошо информированы о том, что эти данные о преследованиях - неправда, "но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле".

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