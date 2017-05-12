Журналисты Чечни просят коллег из ЕС остановить вал клеветы в истории с ЛГБТ на Кавказе

ГРОЗНЫЙ, 12 мая. /ТАСС/. Союз журналистов Чечни направил официальное обращение президенту Международной федерации журналистов Филипу Лярушу с просьбой призвать к объективности западных политиков, выступающих с беспочвенными обвинениями о преследованиях граждан нетрадиционной ориентации в республике.

"Журналистское сообщество Чеченской Республики обращается к Международной федерации журналистов с просьбой призвать западных политиков всех рангов, депутатов Европарламента, правозащитные организации, Организацию Объединенных Наций внимательно ознакомиться с реальным положением дел, трезво изучить ситуацию, не предвзято вникнуть в суть вопроса, прежде чем делать громкие заявления. Мы требуем прекратить нападки на традиционность чеченского общества, требуем остановить вал клеветы в адрес руководства России и Чеченской Республики", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Чеченские журналисты считают, что, прикрываясь лозунгами о защите прав человека, западные политики бесцеремонно вмешиваются в жизнь многонациональной России и чеченского народа в частности.

"Мы призываем коллег со всех регионов России, кому дороги человеческие устои, традиции гуманизма и жизнеутверждающих ценностей, кто думает о будущем своих детей и внуков, выразить свою твердую гражданскую позицию и совместными усилиями поставить заслон лжи, провокациям, грязным медиатехнологиям и информационной агрессии...", - говорится в обращении.

Ранее Союз писателей Чечни направил обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с требованием прекратить кампанию травли чеченского народа, развернутую на Западе.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения. В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.

AFP 3 мая сообщило, что главы МИД стран ЕС выразили РФ тревогу по поводу соблюдения прав ЛГБТ в Чечне в совместном письме, адресованном главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Москалькова 5 мая доложила президенту РФ, что занимается проблемой нарушения прав лиц нетрадиционной ориентации, и попросила дать поручение о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы не на территории Чечни принимать обращения от граждан республики, если таковые будут. Глава государства пообещал обсудить проблему с генпрокурором РФ Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Кадыров выразил уверенность, что на Западе хорошо информированы о том, что эти данные о преследованиях - неправда, "но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле".