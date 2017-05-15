Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин: любое решение москвичей по программе реновации будет учтено

Общество
15 мая, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Мэр Москвы также напомнил, что голосование уже началось

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал учесть все мнения москвичей, которые они выскажут в ходе голосования по включению в проект программы реновации пятиэтажек. Об этом он сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте". Собянин напомнил, что голосование уже началось.

"Жители сами решат: получить возможность переселиться в новые дома или оставаться в старых, морально и физически изношенных пятиэтажках. Любое решение москвичей по итогам голосования будет учтено и выполнено", - подчеркнул Собянин.

Голосование началось досрочно накануне. Ранее его старт был намечен на 15 мая.

Первоначально говорилось, что под снос могут попасть около 8 тыс. домов. Однако власти проанализировали их техническое состояние, жалобы жильцов по данным домам, провели консультации с экспертами и муниципальными депутатами, а также масштабный опрос жителей. В результате из списка для голосования было вычеркнуто около 3,5 тыс. домов.

Голосование будет проводиться в течение месяца.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома.

Смотрите также

Снести или оставить: как будет проходить голосование о судьбе пятиэтажек

Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
2
Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года
3
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
4
ЦБ отозвал лицензию у двух банков
5
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
6
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
7
"За мной стоит большая африканская семья": как русский сын нашел отца в Танзании
Темы дня
Загрузка...
Реклама