Собянин: любое решение москвичей по программе реновации будет учтено

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал учесть все мнения москвичей, которые они выскажут в ходе голосования по включению в проект программы реновации пятиэтажек. Об этом он сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте". Собянин напомнил, что голосование уже началось.

"Жители сами решат: получить возможность переселиться в новые дома или оставаться в старых, морально и физически изношенных пятиэтажках. Любое решение москвичей по итогам голосования будет учтено и выполнено", - подчеркнул Собянин.

Голосование началось досрочно накануне. Ранее его старт был намечен на 15 мая.

Первоначально говорилось, что под снос могут попасть около 8 тыс. домов. Однако власти проанализировали их техническое состояние, жалобы жильцов по данным домам, провели консультации с экспертами и муниципальными депутатами, а также масштабный опрос жителей. В результате из списка для голосования было вычеркнуто около 3,5 тыс. домов.

Голосование будет проводиться в течение месяца.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома.

Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.