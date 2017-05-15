Суд признал законным прекращение производства по иску о передаче Исаакиевского собора РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Коллегия по административным делам Санкт-Петербургского городского суда отклонила жалобу на решение суда первой инстанции о прекращении производства по административному иску к властям города по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), передает корреспондент ТАСС.

"Судебная коллегия определила: определение Смольнинского районного суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказала судья Юлия Иванова, оглашая резолютивную часть решения коллегии.

Позиция истцов

16 марта Смольнинский суд прекратил производство по административному иску, в котором оспаривалось распоряжение Комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга "Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт- Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4".

Судья Татьяна Матусяк сослалась на решение, вынесенное ранее городским судом по аналогичному заявлению. В конце января Василеостровский райсуд отказался принять к производству иск противников передачи Исаакия РПЦ, а 2 марта жалоба на отказ была отклонена Санкт-Петербургским городским судом.

После решения Смольнинского суда истцы заявили, что обжалуют его, поскольку иски нельзя считать аналогичными - различаются основания подачи исков, исковые требования и состав истцов. Само распоряжение КИО они считают незаконным, в частности из-за отсутствия письменного заявление от РПЦ о передаче собора, а также нарушения закона "О музейном фонде РФ". Эта позиция была поддержана административными истцами на заседании в понедельник, а также представителем музея "Исаакиевский собор".

Представитель КИО просил оставить частную жалобу без удовлетворения. Как и в суде первой инстанции, он указывал на то, что речь не идет о реальном нарушении прав истцов, в частности, на доступ к музейным коллекциям, а само распоряжение КИО является не фактическим решением о передаче собора, а лишь планом по подготовке к передаче.