Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд признал законным прекращение производства по иску о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Общество
15 мая, 18:19 дата обновления: 15 мая, 18:26 UTC+3

Коллегия по административным делам Санкт-Петербургского городского суда постановила оставить жалобу на решение суда первой инстанции без удовлетворения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Коллегия по административным делам Санкт-Петербургского городского суда отклонила жалобу на решение суда первой инстанции о прекращении производства по административному иску к властям города по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), передает корреспондент ТАСС.

"Судебная коллегия определила: определение Смольнинского районного суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказала судья Юлия Иванова, оглашая резолютивную часть решения коллегии.

Позиция истцов

16 марта Смольнинский суд прекратил производство по административному иску, в котором оспаривалось распоряжение Комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга "Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт- Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4".

Смотрите также

Музей или храм: почему из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ возникло столько споров

Судья Татьяна Матусяк сослалась на решение, вынесенное ранее городским судом по аналогичному заявлению. В конце января Василеостровский райсуд отказался принять к производству иск противников передачи Исаакия РПЦ, а 2 марта жалоба на отказ была отклонена Санкт-Петербургским городским судом.

После решения Смольнинского суда истцы заявили, что обжалуют его, поскольку иски нельзя считать аналогичными - различаются основания подачи исков, исковые требования и состав истцов. Само распоряжение КИО они считают незаконным, в частности из-за отсутствия письменного заявление от РПЦ о передаче собора, а также нарушения закона "О музейном фонде РФ". Эта позиция была поддержана административными истцами на заседании в понедельник, а также представителем музея "Исаакиевский собор".

Представитель КИО просил оставить частную жалобу без удовлетворения. Как и в суде первой инстанции, он указывал на то, что речь не идет о реальном нарушении прав истцов, в частности, на доступ к музейным коллекциям, а само распоряжение КИО является не фактическим решением о передаче собора, а лишь планом по подготовке к передаче.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Передача Исаакиевского собора РПЦ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
4
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
7
Верховный суд РФ ликвидировал организацию "Всероссийский Азербайджанский конгресс"
Темы дня
Загрузка...
Реклама