В Кремле не сомневаются, что мэрия Москвы готова к конструктивному диалогу по реновации

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СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. В Кремле не сомневаются, что мэрия Москвы готова вести конструктивный диалог по программе сноса пятиэтажек и строительства на их месте новых домов.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства в последние дни не имел контактов с мэрией по теме реновации. "Вместе с тем, безусловно, эта тема на повестке дня", - отметил он.
Представитель Кремля считает, что столичные власти "абсолютно открыты для всех замечаний, для всех конструктивных предложений". "Собственно, не вызывает сомнений готовность и желание (мэрии) вести диалог со всеми, что неоднократно констатировалось", - подчеркнул пресс-секретарь президента. По его словам, "это можно отметить с удовлетворением".
"Ведется работа, это сложный проект, но в то же время чрезвычайно полезный", - оценил представитель Кремля. По его мнению, "что касается замечаний, то мэрия демонстрирует готовность обсуждать и решать те вопросы, которые вызывают сомнение".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заверил, что московские власти внимательно отнесутся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим 14 марта на митинге против реновации в центре Москвы.
О реновации было объявлено в начале 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин поручил Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. По предварительным данным, изначально речь идет о 25 млн кв. метров жилья.
Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, 4,5 тыс. домов вместо изначально заявленных почти 8 тыс. домов, в которых проживают 1,6 млн человек. В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля. Во вторник, 16 мая, Совет думы принял решение перенести его на 5 июля.