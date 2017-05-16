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Построенные по программе реновации дома будут предназначены только жителям пятиэтажек

Общество
16 мая, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Дополнительных продаж квартир в новых домах не планируется, отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Многоэтажные дома, которые будут построены в рамках программы реновации, будут предназначены только для владельцев квартир сносимых пятиэтажек, дополнительных продаж не планируется. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

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"Дома, которые будут построены в рамках реновации, предназначены только для собственников квартир в пятиэтажках. Продаж не будет, квартиры в новых многоэтажных домах, естественно, будут больше за счет увеличения площади коридоров, прихожей", - сказал он.

По его словам, такое решение позволит не уплотнять застройку, к примеру, жителей двух пятиэтажных домов, подлежащих сносу, переселить в один многоэтажный дом. После подведения итогов голосования владельцев квартир будет ясно, какое количество домов необходимо построить.

"Также, хочу отметить, что в рамках программы реновации, если жильцы дома (пятиэтажного) не проголосовали до необходимого срока, то они смогут сделать это потом, если на общем собрании собственников признают жилье аварийным", - пояснил Бочкарев.

О программе

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, итоги голосования будут подводиться с участием Общественной палаты города Москвы, под их контролем. В минувшую пятницу, 12 мая, глава города поддержал предложение ОП столицы о создании штаба для контроля над программой сноса пятиэтажек в течение всего периода ее реализации.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, по словам Собянина, для "раскрутки" программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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