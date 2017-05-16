Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о гарантиях прав жителей при реновации жилья

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Об этом стало известно в ходе заседания комиссии.

"Законопроект находится в сфере компетенции субъекта федерации и не противоречит федеральному законодательству. Он закрепляет гарантии жителям, его нужно принимать. В документе даны ответы на большинство вопросов, которые звучат на встречах с жителями: это и отделка, и помощь при переезде и др. Комиссия рекомендует Мосгордуме принять законопроект в первом чтении", - сказал председатель комиссии Степан Орлов.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин внес законопроект "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Согласно документу в программу реновации могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам, где большинство собственников и нанимателей квартир поддержат участие дома в программе. Такое решение должно приниматься двумя третями собственников и нанимателей. При этом жильцы могут отказаться от участия дома в программе в любое время.

Жильцы домов, которые будут снесены в рамках реновации, должны быть обеспечены равнозначными квартирами в новостройках. В качестве пятой дополнительной гарантии законопроект предполагает предоставление равнозначных квартир в том же районе, в том числе в Центральном административном округе, но за исключением Зеленограда и Новой Москвы. Новое жилье, согласно документу, должно иметь улучшенную отделку.

Также предполагается, что если гражданина не устраивает равнозначная квартира, он сможет получить равноценную квартиру или денежную компенсацию. Среди других дополнительных гарантий называются комфортная городская среда, помощь в переезде и полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.