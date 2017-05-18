Шахтеры в Забайкалье согласились прекратить забастовку после встречи с губернатором

ЧИТА, 18 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Горняки, которые в среду отказались покидать золоторудную шахту в Забайкалье из-за задержки зарплаты и несогласия с новыми нормативами, согласились прекратить забастовку после обещания собственника выплатить им заработную плату в полном объеме с учетом прежнего коэффициента, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Губернатор Наталья Жданова переговорила с собственником предприятия, который пообещал выплатить горнякам всю зарплату и пересмотреть коэффициент трудового участия (КТУ), изменением которого в апреле были недовольны шахтеры. После разговора с главой региона работники согласились выйти из шахты и прекратить забастовку", - сказали в пресс-службе.

В среду 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" Даурского рудника в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края и подниматься на поверхность. По данным прокуратуры, в числе бастующих были 40 граждан Казахстана. Глава района Махмет Измайлов сообщил, что в их числе были и горняки из Кемеровской области, приезжие опасались, что не получат зарплату и не смогут уехать домой.

В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группы компаний "Южуралзолото") сказали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть КТУ за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата. В аппарате полпреда президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло добавили, что президент ООО "Управляющая компания ЮГК" Константин Струков сообщил, что руднику для выплаты зарплат работникам перечислено 14 млн рублей.

На самом предприятии отмечали, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного.

Ранее ТАСС сообщал, что на руднике работают следователи СК РФ, сотрудники прокуратуры, руководство государственной инспекции труда в Забайкальском крае. В прокуратуре края сказали, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о дисквалификации работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о труде").