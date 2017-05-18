Общественный штаб получил свыше 160 просьб включить дома в программу реновации

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более 160 обращений от москвичей с просьбой включить дом в программу реновации жилфонда столицы поступило на горячую линию Общественного штаба по контролю реализации программы реновации с момента начала голосования. Об этом сообщил председатель штаба, глава комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов.

15 мая штаб открыл две горячие линии. Первая - по номеру 8 (495) 628-12-16 - для тех, кто не увидел свой дом в предварительном списке для голосования и кому нужна помощь в организации общего собрания собственников жилья для того, чтобы подать заявку на включение дома в программу реновации. Вторая - 8 (495) 628-18-56 - для тех, кто хотел бы исключить свой дом из предварительного списка, а также для тех, у кого возникают вопросы, связанные с самим голосованием в "Активном гражданине" и МФЦ. Горячие линии работают с 10:00 до 17:00 мск каждый день, кроме субботы и воскресенья, без перерыва на обед.

"За неполных два дня порядка 165 обращений поступило на телефон горячей линии за включение дома в программу реновации. Среди самых популярных обращений - конкретное указание адресов (85 обращений), вопросы о том, почему дом не вошел в предварительный список (31 обращение). 32 звонка поступило с просьбой помочь провести общее собрание собственников, 10 обращений - с просьбой включить в программу дома, бывшие общежития и дома коридорного типа, с коммунальными квартирами", - сказал Козлов.

Он отметил, что на телефон горячей линии для тех, кто не хочет стать участником программы реновации, зафиксировано 48 обращений. "26 из них направлено на исключение дома из списка, 17 интересуются о том, на каком основании их дом попал в список, 5 связано с категорически непринятием программы", - пояснил Козлов.

Голосование жителей началось в "Активном гражданине" 14 мая в 20:00 мск, в МФЦ - с 15 мая 08:00 мск. Общественный штаб по контролю реализации программы реновации заработал также 15 мая.