Из Италии с любовью: мощи Николая Чудотворца отправились в Россию

Часть мощей Николая Чудотворца впервые за почти 930 лет прибывает из города Бари на юге Италии в Россию по договоренности между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой римским Франциском. Как барийцы решились разделить благодать своего покровителя с россиянами, какие сложности были при отделении части мощей и почему для православных так важен этот святой - в репортаже ТАСС.

“Он же может чудо совершить”

В нижней церкви базилики Святителя Николая торжественно и многолюдно. Паломники из России приняли участие в литургии и попеременно прикладываются к мраморной плите, под которой упокоены мощи святого. Еще несколько лет назад своды над гробницей были закопчены свечами многочисленных лампад, которые верующие православные и католики несут в храм в дар. Сейчас своды белые - на смену свечам пришли электролампочки.

“Я впервые паломничаю. О том, что часть мощей будет принесена в Россию, только что узнала. Ехала специально, чтобы поклониться святому в Бари. Наверное, это будет что-то необычное, место ведь намоленное”, - рассказала Ольга из Череповца. По ее мнению, святитель Николай имеет особое значение для православных россиян. “Он ведь Чудотворец, может чудо совершить, а у нас у всех есть дети, мужья, родные люди, которым нужна помощь”, - добавила паломница.

Всего из России в Бари, второй по значению экономический центр Южной Италии после Неаполя, прибыли около 200 паломников. Традиционные поездки они совершают в декабре, ко дню кончины (в народе этот день именуется как Никола зимний) и в мае - ко дню памяти принесения мощей в Бари (Никола Вешний).

Как рассказал настоятель барийского Патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца, протоиерей Андрей Бойцов, в эти майские дни город, население которого составляет порядка 320 тысяч человек, становится почти русским - так много россиян спешат поклониться святому. “До кризиса 2008 года и до 10 тысяч человек приезжали. В последнее время это в районе 4-5 тысяч человек на праздник”, - сказал настоятель.

Жизнь будущего святого

Николай, именем которого впоследствии в России назовут множество храмов и в честь которого будут нарекать детей, родился примерно в 270 году в римской провинции Ликия, в городе Миры. С самого детства в нем воспитывались христианские ценности.

В подростковом возрасте Николай все время проводил в храме, читал православные книги и много молился. Он отличался от сверстников своей религиозной образованностью и серьезностью. За это радение его удостоили чести быть чтецом, а затем и священником. После смерти родителей юноша пожелал передать нажитое ими беднякам. На своем мирском пути Николай, по преданию, совершал множество чудес, прославивших его как божьего угодника, наделенного способностями исцеления и предсказания. Именно поэтому в христианстве святого называют Николаем Чудотворцем.

Дожил святитель до глубокой старости, дату его смерти называют между 345 и 351 годами.

Бари и святитель Николай

Соленый воздух Адриатического моря пообтесал фасады базилики, которая в 2019 году отметит свое 930-летие. Впервые из открытых ворот храма выносят часть главной городской реликвии - ребро святителя Николая. В специальном золоченом ковчеге, который весит 45 килограммов и закрывается на швейцарский замок, святыня будет погружена в открытый автомобиль и отправится в аэропорт, а оттуда в Москву - в Храм Христа спасителя, где пробудет до 12 июля. Затем мощи перенесут в Санкт-Петербург, а 29 июля, после 52 дней в России, реликвия должна вернуться в Италию.

Соответствующие документы подписали глава отдела внешних церковных связей Иларион и барийский архиепископ Франческо Какуччи.

Для Бари святой имеет огромное значение еще и потому, что его имя фактически вернуло популярность византийскому городу, который едва не пришел в упадок после того, как сдался нормандцам в 1071 году. Как пишет в своих трудах архивист базилики Святого Николая Джерардо Чоффари, в это время Бари, самый богатый город Юга, не только вытесняется с ближневосточных рынков, но и рискует полностью потерять свое влияние в регионе. “Предприимчивая городская знать была вынуждена была проявить недюженную изобретательность, чтобы выйти из этого трудного положения. Проект, на котором, в конце концов, остановились, заключался в похищении мощей Святителя Николая. Это должно было вернуть городу если и не статус столицы, то хотя бы значимость религиозного центра”, - говорится в статье профессора Чоффари. Глава архива при базилике хорошо говорит по-русски и преподает русское богословие в экуменическом институте в Бари.

Кража из Мир

На стене в кабинете ученого - точная копия оригинального списка имен барийских моряков, которые захватили и привезли из Мир Ликийских (ныне - город Демре в Турции) мощи святого в 1087 году. Делали они это в спешке, поэтому часть мощей досталась венецианцам, которые позднее выкупили останки (примерно треть). Считается, что в Бари хранятся 85% мощей.

Список имен моряков нанесен и по периметру базилики. Стертые от времени и морского воздуха буквы проходят близ фигур волов, на которых, по преданию, из бухты Святого Георгия был доставлен в город деревянный ковчег с мощами. Когда-то у волов были золотые или бронзовые рога, но во время одного из турецких набегов они были украдены. Без них фигуры напоминают собратьев известного вымышленного персонажа - ждуна. По легенде, волы не захотели сойти с места и тогда было решено построить здесь храм специально для мощей. Сейчас это величественная базилика, выстроенная в романо-апулейском стиле. Мощи упокоены в нижней части храма - крипте, где под сводчатыми потолками каждый четверг идет православная служба.

Непростое решение

Приор базилики святителя Николая Чудотворца Чиро Капотосто рассказал российским журналистам, как жители Бари отнеслись к решению отделить часть мощей.

“В общем и целом мы можем сказать, что в основном у жителей положительная реакция. Но, как всегда есть противоречащие голоса, как в любой жизненной ситуации, но их немного”, - сказал глава общины.

Попытки договориться о принесении мощей в РФ предпринимались неоднократно, но ранее не находили понимания. “Священнослужители, которые заботятся о базилике, сначала это были бенедиктианцы, а с 1950-х годов - монахи Доминиканского ордена, ни разу ни отдавали частицу мощей. Максимум, чем они могли поделиться - чистым неразбавленным миро от мощей святителя Николая Чудотворца. В особых случаях они благословляли в дар частичку ковчега, в котором барийские моряки в 11 веке сюда принесли мощи”, - рассказал настоятель Патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в городе Бари, протоиерей Андрей Бойцов.

Тем знаменательнее то, что в 2017 году в Россию отправится девятое левое ребро святителя, отмечает священнослужитель.

“Отрадно, что речь идет об очень символичной части мощей. Именно эта косточка была рядом с сердцем. И поэтому мы можем сказать, что в воскресенье сердце святителя Николая достигнет России. Впервые за 930 лет часть мощей святителя именно из Бари будет доставлена в Россию”, - считает приор Капотосто. Он выразил уверенность, что временное перенесение мощей внесет свой вклад в обновление контактов и диалога между Русской православной церковью и Римской католической.

В свою очередь архиепископ Бари Франческо Какуччи отметил, что православная проповедь 14 века называет его город “Счастливый Бари” за честь хранить сокровище - мощи святого Николая. Он выразил надежду, что историческое событие - временное перенесение части мощей в РФ - будет способствовать диалогу между Церквами.

Специальная операция

Профессор судебной медицины медицинского факультета в университете Бари Франко Интроне отметил, что исследователям представилась уникальная возможность изучить мощи. Он отметил, что изначально планировалось изъять из раки крупную кость - голень, но размер отверстия в плите (5 сантиметров в диаметре) не позволил это сделать.

“Это был необычный опыт. Последний раз мощи освидетельствовались более 60 лет назад и мы не знали, в каком они состоянии. Мы использовали специальный инструмент - фиброскоп. Частица находилась в углублении, которое специально сделано для того, чтобы собиралось миро, мощи мироточили. С определенными трудностями нам удалось. Это событие, конечно, вызвало массу волнений”, - сказал Интроне.

Ученый отметил, что ребро доставили в лабораторию, где специальным образом оно было подсушено. Исследователей удивило хорошее состояние мощей.

“Если мы учтем, что святитель Николай жил почти 1700 лет назад, то вызывает удивление сохранность этой частицы мощей. Она очень хорошо сохранилась, потому что мощи святителя Николая никогда не подвергались никакой консервации и бальзамированию”,- сказал ученый.

Он отметил, что трудно прогнозировать, что будет с ребром, если его долго хранить в капсуле, в которой оно помещено ковчег.

Путешествие в Россию

Сотни людей собрались на площади Святого Николая в Бари, чтобы проводить мощи в Россию. Это российские паломники и духовенство, и местные жители, для которых Николай Чудотворец - главный святой, и монахи Доминиканского ордена.

Сопровождают кортеж глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) и архиепископ Бари Франческо Какуччи.

Выполненный из благородных металлов ковчег покрыт защищенным стеклом, через которое верующие в России смогут увидеть реликвию. Почти тысячу лет до этого святыня хранилась скрытой от людских глаз, в замурованной гробнице нижней церкви базилики, под мраморной плитой весом более 30 тонн.

По прилету в Москву ковчег будет сразу перевезен в Храм Христа Спасителя к началу праздничного вечернего богослужения накануне дня памяти святителя Николая, отмечаемого православным христианами 22 мая. Вести службу будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Екатерина Ефимова