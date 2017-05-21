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СМИ: в Турции установили личность российского офицера, чьи останки обнаружили в Ардахане

Общество
21 мая, 16:05 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

По данным архивов, на месте обнаружения останков подполковника Карла Ржепецкого в конце XIX века находилось военное кладбище

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АНКАРА, 21 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Российским офицером, останки которого ранее обнаружили во время строительных работ в городе Ардахан на северо-востоке страны, оказался подполковник Карл Ржепецкий. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники в местной администрации сообщила газета Habertürk.

Ранее останки офицера были перевезены в музей города Карс для изучения и установления личности. Первоначально считалось, что они принадлежат генералу армии Российской империи Василию Гейману, который участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Он был похоронен в Ардахане, поскольку в тот период этот регион входил в состав Российский империи.

Между тем, более тщательно изучив архивные записи, в том числе и российские, историки пришли к выводу, что останки все же принадлежат Ржепецкому. Он служил в 78-м Навагинском полку 20 стрелковой дивизии Первого Кавказского армейского корпуса. Подполковник умер в 1894 году от болезни. Кроме того, российские архивы свидетельствуют о том, что на месте обнаружения гроба в позапрошлом веке находилось военное кладбище Ардахана.

По информации газеты, ученые уверены в точности установления личности усопшего на 99%.

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