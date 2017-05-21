Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч человек собрались в московском храме Христа Спасителя, куда доставят часть мощей святителя Николая Чудотворца, передает корреспондент ТАСС с места событий. Храм, рассчитанный на 10 тысяч человек, заполнен полностью, тем, кому не хватило места, стоят на улице, чтобы своими глазами увидеть это событие.

Инфографика Мощи Николая Чудотворца в Москве С 22 мая по 12 июля мощи Николая Чудотворца будут выставлены в храме Христа Спасителя. А с 13 июля по 28 июля святыню перевезут в Санкт-Петербург

Мощи были доставлены в Москву спецрейсом из итальянского города Бари, где святыня хранилась почти тысячу лет.

Многие из тех, кто ожидают прибытие ковчега с мощами святителя Николая, приехали в Москву со всей России - из Рязани, Тамбова, Ульяновска, Екатеринбурга, Новосибирска. В разговоре с корреспондентом ТАСС некоторые из присутствующих рассказали, что специально взяли отпуск на работе ради возможности прикоснуться к святыне.

"Мы с мужем давно хотели совершить паломническую поездку к мощам Николая Чудотворца. К сожалению, съездить в Италию нам не по карману, но когда из новостей узнали, что в Россию привезут мощи святого Николая, мы взяли недельный отпуск, чтобы приехать в Москву", - рассказала жительница Нижнего Новгорода Светлана Артамонова.

Несмотря на прохладную погоду, сотни людей стоят напротив храма и ждут кортеж с мощами Николая Чудотворца. "Я специально пришел сюда, чтобы увидеть эту святыню. К сожалению, не смог попасть на службу в храм, но даже нахождение рядом с храмом в такой день дает очень сильный эмоциональный заряд", - поделился своими впечатлениями москвич Роман Васильев.

Во второй половине дня мощи святителя Николая спецрейсом были доставлены из Италии в московский аэропорт Внуково, откуда кортеж доставит их в храм Христа Спасителя, и передадут Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Информация для паломников

Доступ верующих к мощам будет осуществляться по следующему графику: 22 мая с 14:00 до 21:00 мск, с 23 мая по 12 июля ежедневно с 8:00 до 21:00 мск. Очередь будет формироваться от Крымского моста, ближайшая станция метро - "Парк Культуры" Кольцевой и Сокольнической линий.

Организаторы предупредили, что очередь могут продлить до метро "Фрунзенская" или "Воробьевы горы".

Информация о фактической длине очереди будет доступна на официальном сайте принесения мощей nikola2017.ru и в соответствующих группах в социальных сетях.

Для удобства паломников на всем протяжении очереди будут организованы так называемые "шлюзы".

Там будут организованы точки питания, разместятся машины скорой помощи и автобусы, в которых можно будет отдохнуть.

На всем протяжении очереди будут дежурить сотрудники полиции и волонтеры, которые будут распределять потоки людей, раздавать воду и оказывать всю необходимую помощь.

Организаторы подчеркивают, что доступ к мощам будет осуществляться только в порядке общей очереди, без специальных пропусков и возможности подъезда на автотранспорте. Единственное исключение будет сделано для паломников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и грудными детьми.