Патриарх Кирилл: почитание памяти Николая Чудотворца объединяет православных и католиков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Почитание памяти Николая Чудотворца, часть мощей которого вчера прибыла из Италии в Россию, объединяет православных и католиков. Об этом на встрече с представителями римско-католической церкви и итальянского города Бари в Москве заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мы разделены календарной реформой, но не разделены датой, та же самая дата - 9 мая - соединяет нас, в том числе в поклонении святителю Николаю и в воспоминании о перенесении его мощей из Мир Ликийских в Бари", - сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ напомнил, что католики отмечают день памяти переноса мощей в Бари 9 мая, а православные христиане, по своему календарю, 22 мая.

"Согласно историческим свидетельствам, Папа Римский Урбан II, который… вложил мощи святителя Николая в крипту базилики в Бари (в 1087 году - прим. ТАСС), поддерживал связи с митрополитом Киевским Ефремом II, который скончался в 1092 году. Стремясь с помощью Киевского митрополита восстановить отношения с Константинополем, папа Урбан направил митрополиту Ефрему частицу мощей святителя Николая. Именно после этого Ефрем II установил на Руси празднование перенесения мощей святителя Николая Чудотворца в Бари. Предположительно, это произошло в 1091-1092 году", - рассказал патриарх.

Сотрудничество церквей

Он отметил, что извлекать мощи из гробницы было технически непросто, и поблагодарил медицинский факультет Бари в лице процессора Фрако Интроне. Также предстоятель РПЦ выразил благодарность мэру города Бари Антонио Декаро, архиепископу Франческо Какуччи, папскому нунцию в Российской Федерации архиепископу Челестино Мильоре.

"Думаю, что наши общие усилия увенчались замечательным результатом - мощи находятся сегодня в Москве, и сейчас уже десятки тысяч людей стоят в очереди, чтобы приложиться к этим мощам", - сказал патриарх.

"В наше сложное время, когда в области международных отношений мы наблюдаем эскалацию конфликтов и противостояние, культурное и духовное сотрудничество - одно из наиболее эффективных средств, с помощью которых церкви могут содействовать преодолению вражды между народами", - заключил он.

Ранее сообщалось, что доступ верующих к мощам в храме Христа Спасителя будет осуществляться по следующему графику: 22 мая с 14:00 до 21:00, с 23 мая по 12 июля ежедневно с 8:00 до 21:00. После 12 июля ковчег с мощами перевезут в Санкт-Петербург, где, скорее всего, он будет размещен в Александро-Невской лавре до 28 июля.