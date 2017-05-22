В Москве более 25 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Около 25 тысяч человек поклонились мощам святителя Николая в храме Христа Спасителя в понедельник.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"По состоянию на 21:30 мск 25 тысяч человек пришли в храм Христа Спасителя поклониться мощам Николая Чудотворца", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 21:00 мск доступ в храм был закрыт и возобновится во вторник утром.
Количество верующих, посещающих храм, можно подсчитать после прохода их через рамки металлоискателей, установленных при входе в церковь.
"В настоящее время люди ожидают в очереди и не планируют расходиться, многие собираются всю ночь провести в ожидании доступа в храм", - рассказал собеседник агентства.
С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 июля по 28 июля в Санкт-Петербурге. Охраняют ковчег с мощами святого более 1 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Ранее в ведомстве сообщили, что в дни пребывания мощей в России будут повышены меры безопасности, которые не помешают верующим совершить поклонение святыне.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.