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В Москве более 25 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца

Общество
22 мая, 22:03 дата обновления: 22 мая, 22:08 UTC+3

По данным источника, в 21:00 мск доступ в храм Христа Спасителя был закрыт и возобновится во вторник утром

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Около 25 тысяч человек поклонились мощам святителя Николая в храме Христа Спасителя в понедельник.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По состоянию на 21:30 мск 25 тысяч человек пришли в храм Христа Спасителя поклониться мощам Николая Чудотворца", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 21:00 мск доступ в храм был закрыт и возобновится во вторник утром.

Количество верующих, посещающих храм, можно подсчитать после прохода их через рамки металлоискателей, установленных при входе в церковь.

"В настоящее время люди ожидают в очереди и не планируют расходиться, многие собираются всю ночь провести в ожидании доступа в храм", - рассказал собеседник агентства.

С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 июля по 28 июля в Санкт-Петербурге. Охраняют ковчег с мощами святого более 1 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Ранее в ведомстве сообщили, что в дни пребывания мощей в России будут повышены меры безопасности, которые не помешают верующим совершить поклонение святыне.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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