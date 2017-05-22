Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Ермилов/. С понедельника мощи святителя Николая Чудотворца, привезенные накануне из итальянского города Бари в московский храм Христа Спасителя, открыты для поклонения всем желающим. Тысячи верующих с утра ждали своей очереди.

Корреспондент ТАСС прошел весь маршрут: от Крымского моста до храма.

Один маршрут - одна очередь

Дорога к святыне для всех начинается одинаково - от Крымского моста, который расположен рядом со станциями метро "Парк культуры" сразу двух линий - Сокольнической и Кольцевой. Прямо под мостом располагается первый пункт досмотра, от которого, собственно, и начинается очередь.

Пройдя через рамки металлоискателя и показав содержимое сумок сотрудникам полиции, паломники встают в общую очередь. Попытки обойти ее по проезжей части сразу пресекаются полицейскими, которые вежливо просят не нарушать правила дорожного движения.

Чтобы не возникала давка, очередь на всем протяжении разделена "шлюзами": на каждом кордоне формируются группы паломников численностью около 100-120 человек. Как только одна группа проходит кордон, стражи порядка раздвигают заграждения, и новая группа занимает место только что ушедшей.

Сократить маршрут могут только паломники с нарушениями опорно-двигательного аппарата и грудными детьми. Для них организован отдельный проход на углу Волхонки и Соймоновского проезда, рядом с метро "Кропоткинская".

Молитвы, знакомства и подготовка к сессии

В очереди придется провести более четырех часов. Большинство людей читают молитвы Николаю Чудотворцу. Другие знакомятся с соседями по очереди и заводят разговоры. Тем множество: от рассказов о паломнических поездках и советов начинающим паломникам до обсуждения дачных дел и житейских проблем.

Есть и исключения. Например, девушка с учебником по физике в руках. "Я учусь на первом курсе "Бауманки", совсем скоро у нас сессия. Учиться, конечно, тяжело, и я решила попросить помощи у святого Николая. Но уповая на Божью помощь, я продолжаю готовиться к экзаменам, и, чтобы не терять времени, решила взять с собой учебник", - объяснила она.

Вопросы насущные

Конечно, за несколько часов ожидания можно проголодаться. Многие в очереди разворачивают завернутые в фольгу бутерброды, шоколадки, фрукты.

Но есть и другой вариант - на всем протяжении очереди стоят ярко-желтые палатки. Все желающие смогут подкрепиться гречневой кашей, картофельным пюре, сосисками, выпить горячего чая и кофе. Цены вполне доступные - обед обойдется примерно в 130 рублей. Здесь же стоят биотуалеты.

Если вдруг кто-то почувствует недомогание, об этом необходимо сообщить полицейским или волонтерам, стоящим вдоль очереди. Они передадут информацию, и к месту нахождения паломника сразу подъедет машина скорой помощи, которая дежурит неподалеку. Для пожилых людей предусмотрено несколько автобусов, в которых можно присесть и отдохнуть.

Последние метры к святыне

На территории храма паломникам предстоит пройти еще один, более тщательный досмотр. Вход с колющими и режущими предметами запрещен, волонтеры просят паломников отключить мобильные телефоны и другие устройства.

В храме очередь из желающих поклониться мощам сталкивается с очередью из желающих подать записки за здравие и упокой родных и близких. Они движутся навстречу друг другу, и у паломников возникает путаница, куда идти дальше. Волонтеры разделяют людские потоки и помогают сориентироваться.

Подходы к ковчегу с мощами организованы слева и справа. Организаторы просят не задерживаться. Учитывая, сколько людей еще ждут своей очереди, просьба ни у кого не вызывает возражений. Большинство три раза крестятся и прикладываются к мощам, многие прикладывают к ним крестики и иконки с ликом Николая.

Доступ к мощам будет осуществляться с 23 мая по 12 июля ежедневно с 8:00 до 21:00.

Ранее в интервью ТАСС руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков дал всем паломникам очень важный совет. По его словам, "главное, что должно быть внутри человека - это его смирение и готовность сделать некое усилие". Он отметил, что "без духовного подвига невозможен правильный результат".