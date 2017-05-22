Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: к мощам Николая Чудотворца может прикоснуться несколько миллионов верующих

Общество
22 мая, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Религиовед Роман Лункин отметил, что Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых в России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мощам святителя Николая Чудотворца за время их пребывания в России сможет поклониться несколько миллионов верующих. Такую оценку привел ТАСС ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.

Галерея
8 фото
Базилика Святого Николая, Бари, 19 мая
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Мощи Николая Чудотворца: все, что известно о прибытии святыни в Москву

"Я думаю, что больше миллиона человек придут точно, а за весь период нахождения мощей в Москве и Петербурге эта цифра может составить даже несколько миллионов", - сказал он.

Лункин отметил, что не видит проблем с принятием такого числа верующих и обеспечением правопорядка.

"Конечно, многое зависит от взаимодействия церковных организаций с правоохранительными органами и другими службами, к охране порядка привлечено большое количество полицейских. С другой стороны, в Русской православной церкви достаточно сильно развито волонтерство, поэтому беспокойства в этом плане у меня нет", - подчеркнул эксперт.

По мнению религиоведа, интерес верующих к этому событию связан с тем, что Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых в России.

"Это особый святой для русского народа во всех отношениях. Святитель Николай воспринимался и продолжает восприниматься как святой, к которому всегда можно обратиться за помощью в трудных ситуациях. Для многих он стал как бы близким человеком", - отметил он.

Лункин подчеркнул, что договоренность Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском о привозе мощей в Россию свидетельствует о постепенной нормализации отношений между православной и католической церквями.

"Отношения между церквями меняются в лучшую сторону, происходит потепление отношений. Это касается и личных отношений Патриарха и Папы Римского, без личной договоренности такое грандиозное событие было бы невозможно", - добавил эксперт.

Какие святыни привозились в Россию?

Мощи Николая Чудотворца стали далеко не первой православной реликвией, привезенной из-за рубежа.

Смотрите также

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на полтора километра

Историческое событие: мощи Николая Чудотворца принесены из Италии в Россию

Патриарх Кирилл торжественно встретил мощи святого Николая Чудотворца

В 2003 году православные России, Украины и Белоруссии смогли прикоснуться к мощам Андрея Первозванного, доставленным из Пантелеимонова монастыря на Афоне. В Москве святыне поклонились более 170 тысяч человек.

Около 7 миллионов верующих России и других стран СНГ поклонились мощам преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары, привезенным в 2004 году из церкви Марии Магдадины в Иерусалиме.

В 2011 году в Россию была доставлена одна из главных христианских святынь - часть пояса Пресвятой Богородицы, впервые вывезенного за пределы Ватопедского монастыря на горе Афон. За 39 дней пребывания реликвии поклонилось более 3 миллионов человек.

В 2014 году в Россию, Белоруссию и Украину были доставлены Дары волхвов, которым за месяц пребывания в нашей стране поклонились более миллиона верующих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мощи Николая Чудотворца в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Иудеи в Амстердаме отметили День Победы по еврейскому религиозному календарю
10
Иудеи совершили молитву в День Победы по еврейскому религиозному календарю
16
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
3
Суд обязал взыскать с Киркорова 499 тыс. рублей за долг по кредиту
4
В Кузбассе девочка выпрыгнула с зонтиком с четвертого этажа, подражая героине фильма
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
СМИ: "Аэрофлот" подал иск на 576 млн руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
7
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на полтора километра
Темы дня
Загрузка...
Реклама