Эксперт: к мощам Николая Чудотворца может прикоснуться несколько миллионов верующих

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мощам святителя Николая Чудотворца за время их пребывания в России сможет поклониться несколько миллионов верующих. Такую оценку привел ТАСС ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.

"Я думаю, что больше миллиона человек придут точно, а за весь период нахождения мощей в Москве и Петербурге эта цифра может составить даже несколько миллионов", - сказал он.

Лункин отметил, что не видит проблем с принятием такого числа верующих и обеспечением правопорядка.

"Конечно, многое зависит от взаимодействия церковных организаций с правоохранительными органами и другими службами, к охране порядка привлечено большое количество полицейских. С другой стороны, в Русской православной церкви достаточно сильно развито волонтерство, поэтому беспокойства в этом плане у меня нет", - подчеркнул эксперт.

По мнению религиоведа, интерес верующих к этому событию связан с тем, что Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых в России.

"Это особый святой для русского народа во всех отношениях. Святитель Николай воспринимался и продолжает восприниматься как святой, к которому всегда можно обратиться за помощью в трудных ситуациях. Для многих он стал как бы близким человеком", - отметил он.

Лункин подчеркнул, что договоренность Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском о привозе мощей в Россию свидетельствует о постепенной нормализации отношений между православной и католической церквями.

"Отношения между церквями меняются в лучшую сторону, происходит потепление отношений. Это касается и личных отношений Патриарха и Папы Римского, без личной договоренности такое грандиозное событие было бы невозможно", - добавил эксперт.

Какие святыни привозились в Россию?

Мощи Николая Чудотворца стали далеко не первой православной реликвией, привезенной из-за рубежа.

В 2003 году православные России, Украины и Белоруссии смогли прикоснуться к мощам Андрея Первозванного, доставленным из Пантелеимонова монастыря на Афоне. В Москве святыне поклонились более 170 тысяч человек.

Около 7 миллионов верующих России и других стран СНГ поклонились мощам преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары, привезенным в 2004 году из церкви Марии Магдадины в Иерусалиме.

В 2011 году в Россию была доставлена одна из главных христианских святынь - часть пояса Пресвятой Богородицы, впервые вывезенного за пределы Ватопедского монастыря на горе Афон. За 39 дней пребывания реликвии поклонилось более 3 миллионов человек.

В 2014 году в Россию, Белоруссию и Украину были доставлены Дары волхвов, которым за месяц пребывания в нашей стране поклонились более миллиона верующих.