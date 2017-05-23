Патриарх наградил итальянское духовенство за помощь в принесении мощей Николая Чудотворца

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил итальянское духовенство за помощь в принесении мощей Николая Чудотворца во время встречи с архиепископом Франческо Какуччи и итальянской делегацией. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

Патриарх удостоил наградами четырех представителей итальянской делегации. В частности, архиепископ Франческо Какуччи был награжден орденом преподобного Серафима Саровского I степени, священник Чиро Капотосто - орденом преподобного Серафима Саровского II степени, а губернатор провинции Апулия Микеле Эмилиано и священник Иакинф Дестивель были удостоены ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Патриарх Кирилл также попросил архиепископа Какуччи передать папе римскому Франциску старинную икону святителя Николая Чудотворца и памятные медали, отмечают в пресс- службе.

Принесение мощей в Москву стало возможным благодаря активному участию епархии Бари и Папского совета по содействию христианскому единству, подчеркивается в сообщении.

В воскресенье из итальянского города Бари в храм Христа Спасителя была доставлена частица мощей Николая Чудотворца. Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.