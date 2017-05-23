Во вторник время в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве составит не менее 4 часов

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Паломникам, которые намерены во вторник поклониться мощам святителя Николая Чудотворца, часть которых привезена из Италии в храм Христа Спасителя в Москве, придется провести в очереди не менее четырех часов. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по организации помощи паломникам.
"Общая очередь начинается от метро "Парк культуры", у Крымского моста. Ситуация стабильная. Стоять придется четыре часа", - сказал собеседник ТАСС.
Доступ к мощам для паломников был открыт накануне, 22 мая с 13:00 мск. В первый день более 25 тысяч человек поклонились святому, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
До 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге. Охраняют ковчег с мощами святого более тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Ранее в ведомстве сообщили, что в дни пребывания мощей в России будут повышены меры безопасности, которые не помешают верующим совершить поклонение святыне.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.