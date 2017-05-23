Помощник главы СК РФ: беби-боксы не привели к массовому отказу от детей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Старший помощник председателя Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров заявил, что ведомство проанализировало практику использования беби-боксов и пришло к выводу, что оно не провоцирует отказ от новорожденных детей.

"Как считает Следственный комитет, практика показывает, что, несмотря на опасения противников беби-боксов, на протяжении нескольких лет существования "окон жизни" массового анонимного отказа от детей не произошло. Это медицинский установленный факт", - заявил он в Госдуме в ходе круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта, предусматривающего наделение региональных органов власти правом устанавливать беби-боксы.

Представитель СКР отметил, что в Пермском крае, где беби-боксы появились в 2011 году, снизилось количество убийств новорожденных, совершенных матерями. "С ноября 2011 года на территории Пермского края организована работа трех "окон жизни", в которых принято пять новорожденных детей. В регионе отмечено снижение числа преступлений, квалифицируемых по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка" УК РФ. Так, в 2010-2011 годах в Пермском крае зарегистрировано девять таких преступлений, в 2012-2013 годах - четыре", - сообщил Комиссаров.

Ранее в ходе круглого стола представитель Минздрава РФ Елена Байбарина заявила, что министерство не поддерживает законопроект о праве регионов устанавливать беби-боксы. Первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев заявил, что члены фракции пока не пришли к общей позиции в отношении документа.

Законопроект о беби-боксах в регионах

В конце марта группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, наделяющий региональные власти правом решать, нужно ли устанавливать на территории субъекта беби-боксы. В апреле думский комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, выступающий соисполнителем по этому вопросу, поддержал инициативу к первому чтению.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, сейчас в России эксплуатируются несколько десятков беби-боксов. Вместе с тем, как указывают парламентарии, в законодательстве отсутствует правовое регулирование использования таких мест, не установлены требования к их безопасности и порядок их эксплуатации.

В декабре 2015 года аналогичный законопроект был внесен сенаторами Вадимом Тюльпановым, Лилией Гумеровой и Еленой Афанасьевой, а также депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым. Документ получил отрицательный отзыв правительства, которое сочло идею создания беби-боксов противоречащей Конституции РФ, по которой забота о детях и их воспитание являются не только правом, но и обязанностью родителей.

Член Совета Федерации Елена Мизулина ранее вносила в Госдуму законопроект о полном запрете беби-боксов и обратилась к генпрокурору РФ с просьбой проверить законность работы имеющихся в регионах мест для анонимного оставления младенцев.