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Полтавченко: Петербург готов использовать опыт Москвы в реновации хрущевок

Общество
25 мая, 0:01 UTC+3

Губернатор города также отметил, что Санкт-Петербург уже сталкивался со многими проблемами, которые сейчас решает Москва

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга внимательно следят за программой реновации жилищного фонда в Москве и готовы перенять ее положительный опыт, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.

"Внимательно изучим опыт Москвы, плюс сейчас будут приниматься новые федеральные нормы. Все позитивное обязательно используем в петербургском законодательстве", - сказал он в интервью информагентствам.

По его словам, Петербург уже сталкивался со многими проблемами, которые сейчас решает Москва.

"В Петербурге еще 2008 году утверждена программа по развитию застроенных территорий, и мы знаем, что жители не хотят уезжать из мест, где они живут, что активно протестуют те, кто не попал в эту программу. Не хватает так называемых стартовых пятен, где можно было бы построить дома для временного проживания людей из хрущевок. Плюс за девять лет существенно изменились требования историко-культурного охранного законодательства и закон о зеленых насаждениях общего пользования. В последние годы к тому же ужесточились градостроительные нормы застройки, требования по социальной инфраструктуре", - добавил Полтавченко.

По его словам, по программе реновации в Петербурге инвесторы построили всего 10 домов - чуть больше 1% от заявленного. Переселено порядка 2 тыс. семей. "Но я разговаривал с людьми, переехавшими из хрущевок, они довольны", - отметил губернатор.

В целом он считает правильной идею программы расселения построенных 60-65 лет назад домов. "Современным требованиям к качеству проживания они уже не отвечают, даже если прямо сейчас не находятся в аварийном состоянии. Если сегодня пытаться их утеплять, ремонтировать старые коммуникации или как-то реконструировать - это, я считаю, латание дыр и деньги на ветер. Все равно нужна комплексная программа, чтобы менять городскую среду сразу в целых кварталах", - считает Полтавченко.

По его мнению, главное при реализации программы - учесть все интересы. "Насильно переселять неправильно, мы этого не делали и делать не собираемся", - подчеркнул губернатор.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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Снос хрущевок в Москве
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Полтавченко, Георгий Сергеевич
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