Более 80 тыс. человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 80 тыс. человек поклонились мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве за четыре дня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального округа войск Росгвардии.
"За четыре дня мощам Николая Чудотворца поклонились более 80 тысяч человек", - сообщили в ведомстве.
В четверг в храм Христа Спасителя приехали более 20 тыс. человек. Данные по числу людей сотрудники правоохранительных органов считают по рамкам металлоискателей при входе в храм. Обеспечивают безопасность ковчега с мощами более 1 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. В дни пребывания мощей в России повышены меры безопасности, но они не мешают верующим совершить поклонение святыни.
С 22 мая по 12 июля мощи доступны для поклонения в храме Христа Спасителя. С 13 по 28 июля - в Санкт-Петербурге.